Fuera malas vibras: cuáles son los beneficios de poner una rama de romero atada a un hilo rojo en la habitación

Hacer este truco es muy fácil y puede traer grandes cambios al hogar. Cuál es la mística detrás de este pequeño detalle.

Romero atado con una cinta roja Foto: Grok IA

A veces, las decoraciones de la habitación tienen un porqué más allá del sentido estético. La ramita de romero atada a un hilo rojo tiene un significado muy fuerte en algunas tradiciones populares que aseguran que podría aportar protección, claridad y equilibrio al hogar y a todos sus habitantes.

La combinación del romero, una de las hierbas más asociadas a la purificación y a la renovación energética, con el hilo rojo, que simboliza la protección contra las envidias y la maña energía, crea un objeto sencillo pero cargado de simbolismo. Para quienes creen en estas prácticas, es una forma económica y natural de mejorar el ambiente sin intervenir demasiado en la decoración.

Este ritual es elegido por personas que sienten que su dormitorio o espacio personal está “pesado”, cargado de mala energía o incluso con poca armonía. De hecho, se cree que el romero es útil para limpiar y remover energías estancadas, fomentar el descanso y la renovación e incluso atraer el amor, ya que también favorece la claridad mental y la calma

El hilo rojo, por su parte, es un clásico amuleto que en distintas culturas representa protección y resguardo emocional, por lo que se lo usa para reforzar la intención del romero y “cerrar” simbólicamente la energía del ambiente.

Desde la perspectiva del Feng Shui, colocar romero en el dormitorio contribuye a mover el chi, mejorar la circulación de energía y crear un entorno más equilibrado. No se trata de un efecto físico, sino de una práctica simbólica que muchas personas adoptan para sentirse más conectadas con su espacio y fomentar un clima de calma.

Cómo hacer el ritual de la rama de romero y el hilo rojo

Materiales necesarios

1 ramita de romero fresco o seco

Hilo rojo (puede ser lana, hilo de algodón o hilo de bordar)

Tijera

Paso a paso

Elegí una ramita en buen estado: puede ser fresca si querés que perfume el ambiente, o seca si preferís que dure más tiempo. Lo importante es que esté entera y sin partes quebradas.

Cortá un trozo de hilo rojo: entre 15 y 25 cm es suficiente. El color rojo se usa por su simbolismo de protección, energía y resguardo.

Atá el hilo al tallo del romero: hacé un nudo simple al inicio para fijarlo. No tiene que quedar súper apretado: solo lo suficiente para que no se suelte.

Enrollá el hilo alrededor de la ramita: podés hacerlo en forma de espiral desde la base hacia la punta. No busques perfección: lo simbólico es la intención, no la estética.

Cerrá con un nudo final: una vez que llegues al final, hacé un pequeño nudo doble para asegurar. Si sobra hilo, cortalo.

Energizalo simbólicamente: algunas personas, si siguen una tradición espiritual, lo hacen sosteniendo la ramita unos segundos y visualizando protección, calma o limpieza del ambiente.

¿Dónde colocar la ramita de romero con hilo rojo?