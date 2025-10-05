Feng Shui: dónde hay que dejar las llaves de la casa para no perder dinero y atraer estabilidad económica

La creencia china también recomienda que el portallaves sea estético, ya que los objetos que ves al llegar a casa influyen en tu estado de ánimo y el estado de ánimo. Conocé dónde no hay que dejarlas nunca.

Llaves. Foto: Freepik.

Las llaves representan acceso a nuevas oportunidades y protección del espacio, según el Feng Shui. Por este motivo, dejarlas en cualquier lugar, puede interpretarse como una pérdida simbólica de control o energía.

Según la creencia y técnica china, el mejor lugar para guardarlas es cerca de la entrada del hogar porque cada vez que las dejás, cerrás un ciclo y preservás la armonía. Al dejarlas tiradas, se dispersa la energía del dinero.

Según la creencia y técnica china, el mejor lugar para guardarlas es cerca de la entrada del hogar. Foto: Freepik.

También, se recomienda que el portallaves sea estético: los objetos que ves al llegar a casa influyen en tu estado de ánimo y cómo fluye la energía del lugar. Este pequeño hábito diario puede ayudarte a sentir más orden y atraer estabilidad económica.

Por otro lado, dejar las llaves tiradas en la cama, sobre la mesa del comedor, se considera negativo porque simboliza pérdida o fuga de oportunidades. Tampoco hay que apoyarlas de forma directa en el piso o en objetos rotos.

¿Por qué es tan importante para el Feng Shui colgar una rama de ruda en el espejo?

El espejo es un elemento que refleja y multiplica la energía del ambiente. Si está bien ubicado y limpio, puede atraer prosperidad y buenas vibraciones. Pero si está cargado de negatividad, también puede amplificar esas malas energías.

Esta planta, con su intenso aroma y hojas verdes, es reconocida por su capacidad para absorber lo negativo y potenciar lo positivo.

El espejo es un elemento que refleja y multiplica la energía del ambiente. Foto: Unsplash.

Por eso, colocar una ramita en el espejo actúa como un verdadero escudo energético que bloquea envidias, repele malas vibras y ayuda a mantener un clima armonioso en casa.

Aunque pueda parecer un simple gesto, quienes siguen el Feng Shui o las tradiciones espirituales aseguran que este pequeño ritual puede mejorar el bienestar del hogar y promover una sensación de paz y protección.

¿Cómo hacer el ritual de la rama de ruda en el espejo?