Portal 12/12: cómo hacer el ritual para atraer buenas energías y alcanzar todas tus metas

Se trata de una oportunidad única para aprovechar la energía del universo y dar un paso más hacia la materialización de sueños. Cómo utilizar su poder a tu favor.

Ritual para el "Portal 12/12". Foto: Pexels

El 12 de diciembre es una fecha cargada de significado en diversas tradiciones espirituales, siendo considerada una ventana energética especial para conectar con lo divino y manifestar los deseos más profundos.

Este momento, conocido como el “Portal 12/12”, se basa en el poder del número 12. En la astrología, este número tiene un gran poder ya que representa la completitud de un ciclo. No es casual que existan 12 signos del zodiaco, 12 casas astrológicas y 12 meses en el año.

“ La astrología reconoce el 12 como un número que simboliza orden, armonía y conexión con el ritmo del universo.

Durante el 12/12, se abre un “portal energético” que puede ser aprovechado para crear una vibración positiva y atraer lo que más deseamos en la vida. La fecha es importante para quienes buscan manifestar cambios importantes o alinearse con su propósito más alto.

Ritual para atraer buenas vibras y deseos. Foto: Freepik.

El ritual para abrir el “Portal 12/12″

El ritual para aprovechar este momento de energía es sencillo pero poderoso. Se recomienda realizarlo no solo el 12 de diciembre, sino también a las 12:12 de cualquier día de este mes, o bien el 12 de cada mes, siempre que se quiera aprovechar la energía especial de este número.

Para llevar a cabo este ritual de manifestación, es necesario seguir ciertos pasos y preparaciones.

Materiales necesarios:

Una vela blanca o roja.

Tinta negra para escribir un deseo en la vela.

Canela en polvo.

Un plato de cerámica blanco.

Una copa con agua y una cucharada de miel.

Una cinta de color violeta o morado.

Ritual para fin de año.

Pasos a seguir: