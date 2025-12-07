Portal 12/12: cómo hacer el ritual para atraer buenas energías y alcanzar todas tus metas
Se trata de una oportunidad única para aprovechar la energía del universo y dar un paso más hacia la materialización de sueños. Cómo utilizar su poder a tu favor.
El 12 de diciembre es una fecha cargada de significado en diversas tradiciones espirituales, siendo considerada una ventana energética especial para conectar con lo divino y manifestar los deseos más profundos.
Este momento, conocido como el “Portal 12/12”, se basa en el poder del número 12. En la astrología, este número tiene un gran poder ya que representa la completitud de un ciclo. No es casual que existan 12 signos del zodiaco, 12 casas astrológicas y 12 meses en el año.
La astrología reconoce el 12 como un número que simboliza orden, armonía y conexión con el ritmo del universo.
Durante el 12/12, se abre un “portal energético” que puede ser aprovechado para crear una vibración positiva y atraer lo que más deseamos en la vida. La fecha es importante para quienes buscan manifestar cambios importantes o alinearse con su propósito más alto.
El ritual para abrir el “Portal 12/12″
El ritual para aprovechar este momento de energía es sencillo pero poderoso. Se recomienda realizarlo no solo el 12 de diciembre, sino también a las 12:12 de cualquier día de este mes, o bien el 12 de cada mes, siempre que se quiera aprovechar la energía especial de este número.
Para llevar a cabo este ritual de manifestación, es necesario seguir ciertos pasos y preparaciones.
Materiales necesarios:
- Una vela blanca o roja.
- Tinta negra para escribir un deseo en la vela.
- Canela en polvo.
- Un plato de cerámica blanco.
- Una copa con agua y una cucharada de miel.
- Una cinta de color violeta o morado.
Pasos a seguir:
- Escribir el deseo con tinta negra en la vela, visualizando claramente lo que se busca manifestar.
- Espolvorear canela en polvo sobre la vela como un símbolo de abundancia y protección.
- Colocar la vela en el plato blanco y poner la copa con agua y miel a su lado. La miel representa la dulzura y la atracción de energías positivas.
- Rodear la vela con la cinta violeta, que simboliza la apertura del portal espiritual.
- Encender la vela, cerrar los ojos y visualizar el deseo ya realizado.
- Repetir en voz alta: “Abro este portal de la poderosa energía del 12:12 para cumplir mi deseo (menciona tu deseo), gracias, gracias, gracias”.
- Dejar que la vela se consuma por completo. Cuando se apague, tirar el agua con miel en una maceta o en tierra.
- Atar la cinta violeta en tu muñeca izquierda, haciendo tres nudos. Mantenerla allí hasta que se caiga por sí sola, lo que simboliza la manifestación de tu deseo.