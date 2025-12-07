Ritual de la pimienta para fin de año: cómo utilizarla para abrir caminos en el 2026

Si bien es una de las especias más utilizadas para condimentar los alimentos, también es una gran fuente de energía para los rituales.

Ritual con pimienta. Foto: Freepik

La pimienta, además de ser uno de los condimentos más utilizados en la cocina, también es una herramienta que se usa para rituales por la poderosa acción que tiene. Sin embargo, cabe aclarar que para realizar cualquier ritual hay que tener fe, si no los resultados pueden ser débiles o nulos.

Primero se debe escribir en una hoja lisa y sin roturas los deseos de cada uno y en presente, como si ya los cumplimos: “Gracias universo o Dios, por atraer nuevas oportunidades”, “Gracias universo por el dinero que llega a mi vida de manera abundante y sin obstáculos”, etc.

Rituales con pimienta. Foto: Freepik

Qué materiales se necesitan para el ritual con pimienta

Una lapicera nueva con tinta negra o azul.

Una hoja en blanco sin roturas.

Un vaso de vidrio mediano (en lo posible que sea nuevo).

Un sahumerio de copal, lavanda, romero o champa, para limpiar la energía de los espacios de la casa.

Paso a paso para el ritual con pimienta

Escribir los deseos en la hoja. Encender el sahumerio elegido y pasarlo por dentro y por fuera del vaso de vidrio, intencionado las energías positivas para los deseos que se pondrán dentro del mismo. Poner el papel adentro del vaso, llenarlo de pimienta hasta el tope y tapar. Dejarlo bajo la cama siete días y renovar el papel, el resto se devuelve a la tierra.

La pimienta se utiliza para alejar las malas energías Foto: Grok

Los efectos esotéricos de la pimienta

Atrae energías positivas y armoniosas .

Detiene las maldiciones y elimina la negatividad.

Crea una barrera protectora para el hogar.

Por otro lado, la pimienta tiene el poder de alejar la envidia y el mal de ojo, y provee de un campo de protección para los negocios a futuro. También se utiliza para abrir los caminos de la prosperidad, la abundancia y la buena fortuna.