Los nombres para bebés que serán tendencia este 2026: inspirados en civilizaciones antiguas, animé y literatura

Un portal especializado reveló cuáles serán los nombres de bebés que marcarán tendencia en 2026, con elecciones cada vez más influenciadas por la cultura popular, como el animé, la literatura y el mundo del entretenimiento.

Los nombres en tendencia para bebés. Foto: Freepik.

Elegir el nombre de un bebé es una de las decisiones más importantes para madres y padres. No se trata solo de una cuestión estética: ese nombre acompañará a la persona durante toda su vida y será una parte central de su identidad y de la forma en que se presenta ante los demás, más allá de los apodos que puedan surgir con el tiempo. Con tantas alternativas disponibles, quedarse con una sola opción suele convertirse en un verdadero desafío.

En este contexto, el portal especializado en nombres para bebés Nameberry dio a conocer cuáles serán las principales tendencias para 2026. La publicación generó un fuerte debate en redes sociales, ya que varios de los nombres incluidos en el ranking de los 100 más populares llamaron la atención por lo poco convencionales. “Algunos son realmente extravagantes”, comentó un usuario tras conocerse la lista.

Los nombres que marcarán tendencia en 2026.

Según explicó Sophie Kihm, editora en jefe del sitio, hoy las decisiones están cada vez más atravesadas por la cultura popular. Libros, canciones, series y películas se consolidaron como grandes fuentes de inspiración a la hora de elegir cómo llamar a un hijo.

El listado difundido por Nameberry está organizado en distintas categorías. Entre ellas aparecen nombres inspirados en civilizaciones antiguas, figuras del espectáculo, números, animé y literatura, además de opciones consideradas anticuadas o con particularidades fonéticas, como el hiato vocálico. También se destacan aquellos vinculados a regiones específicas de Estados Unidos que hoy influyen en las elecciones de muchos padres.

Dentro de los nombres asociados a culturas antiguas, la propuesta apunta a reforzar el vínculo con la historia. En ese grupo se ubican opciones como Adhara, Agastya, Azad, Cassander, Eulalia, Johari, Nefertari, Tenoch, Vita y Zyanya.

Los nombres que marcarán tendencia en 2026.

Otra categoría fuerte es la de los nombres relacionados con mujeres del espectáculo. Allí sobresalen algunos que remiten a The Life of a Showgirl, el último álbum de Taylor Swift, como Azura, Caliana, Elodie, Navani, Nomi, Ophelia, Reverie, Roxie, Sakina y Tallulah.

Los llamados nombres “conmovedores” también ganan espacio. No están necesariamente ligados a la religión, pero sí a conceptos espirituales o emocionales. Entre los más destacados figuran Cedar, Dove, Jubilee, Kyrie, Olive, Purpose, River, Samadhi, Shepherd y Truce.

En contraposición, hay un regreso de los nombres clásicos o anticuados, con opciones como Beverly, Bruce, Darla, Hal, Judith, Nancy, Patti, Ralph, Ronald y Wayne.

La literatura de fantasía romántica también deja su huella, con elecciones como Bronwen, Cordelia, Elspeth, Emrys, Esmarie, Leontel, Magnus, Rune, Tamsin y Thoren. En tanto, una de las listas más comentadas es la de los nombres con hiato vocálico, que ya se perfilan entre los más elegidos: Amael, Aya, Deia, Elio, Eloa, Eziah, Koa, Layal, Riya y Tadeo.

Los nombres en tendencia para bebés. Foto: Freepik.

Más excéntrica aún resulta la categoría de nombres inspirados en números, donde aparecen propuestas como Billion, Cinco, Four, Eleven, Octavia, Prima, Quade, Seven, Tres y Una.

Por último, Nameberry destacó el fuerte crecimiento de los nombres vinculados al animé, impulsado por el auge de los viajes a Japón y la expansión de este tipo de contenidos en plataformas como Netflix. En esa lista se encuentran Aura, Issei, Jinu, Kaya, Kiro, Kota, Kyomi, Renji, Rumi y Suzu.

También la literatura británica se posiciona como fuente de inspiración, con nombres como Briony, Brontë, Conrad, Crusoe, Elinor, Estella, Eyre, Heath, Kazuo y Wilde. A esto se suma la influencia cultural del estado de Utah, que llevó a muchos padres a elegir nombres de ciudades o localidades de la región, como Brighton, Bronson, Coast, Dottie, Elden, McCrae, Escocia, Swayze, Valley y Zealand.

Así, entre tradición, cultura pop y originalidad extrema, las tendencias para 2026 confirman que la elección del nombre es cada vez más personal y también más audaz.