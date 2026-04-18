Nombres de mujer más elegidos por los argentinos Foto: Pixabay.

La tendencia retro vuelve a pisar fuerte este 2026 en todos los sentidos: en los peinados, la ropa y hasta los nombres. Aquellos que parecían haber quedado en generaciones pasadas hoy regresan con una nueva valoración. Este año, lo clásico y elegante se vuelve una tendencia.

Elegir el nombre de una hija no siempre es fácil. Suele llevar horas de pensamiento, discusión entre los padres y hasta entre los familiares, ya que tienen un significado y le da una identidad a la niña.

Los nombres en tendencia para bebés. Foto: Freepik.

En el camino de elegir, hay tres nombres tradicionales que resurgen con fuerza y se posicionan entre los favoritos: Amalia, Matilde y Helena. Pero ¿Qué significa cada uno?

Amalia es un nombre de origen germánico que significa “trabajo” o “esfuerzo”. Suena delicado pero firme, y evoca una personalidad perseverante y noble. Durante décadas fue muy popular, luego perdió presencia y hoy regresa como una opción sofisticada y poco común, algo muy valorado por las nuevas generaciones.

Matilde, también de raíz germánica, significa “fuerza en la batalla”. Es un nombre con carácter, asociado a mujeres decididas e independientes. En los últimos años empezó a reaparecer, impulsado por la búsqueda de nombres con personalidad y un toque antiguo que lo hace distintivo.

Helena, por su parte, tiene origen griego y está ligado a la idea de “luz” o “resplandor”. Es un nombre clásico que nunca desapareció del todo, pero que ahora vive un nuevo auge. Su sonoridad armoniosa y su historia ligada a figuras míticas lo convierten en una elección elegante y con mucha presencia.

Los nombres en tendencia para bebés. Foto: Freepik.

Amalia, Matilde y Helena: ¿Por qué vuelven estos nombres en 2026?

La respuesta está en una combinación de factores: la nostalgia, la influencia de las tendencias globales y el deseo de recuperar lo auténtico. En un contexto donde abundan los nombres modernos o inventados, muchos padres optan por lo conocido, lo que tiene raíces y una historia detrás.

Así, Amalia, Matilde y Helena no solo regresan: se reinventan. Mantienen su esencia clásica, pero se adaptan a una nueva generación que busca identidad, calidez y un vínculo con el pasado sin perder frescura.