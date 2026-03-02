Oriana Sabatini. Foto: Instagram.

Luego de mantener bajo llaves el nombre elegido para su primera hija, finalmente se conoció el significado detrás de la decisión de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

La cantante y el futbolista, que se casaron en 2024, fueron padres este lunes de Gia, su primera hija. El parto ocurrió en el prestigioso Hospital Gemelli, ubicado en la ciudad de Roma.

La beba nació pasadas las 10 de la mañana y sorprendió a todos, ya que la fecha de parto estaba prevista para el 11 de marzo, día en que cumple años Catherine Fulop, madre de Oriana y abuela de la bebé. Hasta el momento del nacimiento, la pareja había optado por mantener en reserva el nombre elegido, decisión que generó una gran expectativa entre sus seguidores.

¿Qué significa el nombre Gia? Foto: Instagram.

El significado del nombre de la hija de Oriana y Paulo

Tras conocerse el nombre de la beba, comenzaron a trascender detalles sobre el trasfondo de su elección, que tendría un fuerte componente personal para Oriana. Según se supo, Gia estaría vinculado a la admiración que la cantante siente desde muy joven por Angelina Jolie, protagonista de la película “Gia”.

En ese filme, la actriz interpreta a la icónica supermodelo Gia Carangi, en una historia que marcó un antes y un después en su carrera y le valió a Jolie un Globo de Oro como mejor actriz. Aquella película habría impactado profundamente en Oriana, al punto de inspirarla a elegir ese nombre para una futura hija.

Oriana Sabatini embarazada. Foto: Instagram.

Más allá de la referencia cinematográfica, el nombre Gia es de origen italiano y suele interpretarse como “Dios es misericordioso” o “don de Dios”. También funciona como diminutivo de nombres como Gianna, Giovanna o Giorgia, y se asocia con conceptos como gracia, fortaleza y sensibilidad. Corto, moderno y de proyección internacional, el nombre refleja tanto una elección estética como una carga emocional significativa para la pareja.