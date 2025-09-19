Nombres de bebés en 2025: las tendencias que lideran el ranking de los más elegidos en Argentina

Más de la mitad de los recién nacidos en la Ciudad de Buenos Aires fueron anotados con nombres compuestos. Sin embargo, hay dos que se repiten muchísimo en esta generación.

Bebé recién nacido. Foto: Unsplash.

Definir el nombre de un bebé es una decisión difícil, ya que es una tarea cargada de emociones, debates familiares e incluso muchas veces, también es sometido a votación.

Como cada año algunos nombres se ponen de moda, el diario La Nación analizó los datos del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires durante el primer trimestre de 2025 y reveló cuáles fueron los nombres más elegidos de niño y niña durante ese periodo. En total, se registraron cerca de 18.955 nacimientos: 9767 varones (51,5%) y 9188 mujeres (48,5%).

Cuáles son los nombres de niño y niña más elegidos en Argentina.

Entre los varones, Felipe lideró el ranking con 149 inscripciones, seguido por Mateo (109), Bautista (92), Valentino (89) y Benjamín (84). Sin embargo, los nombres compuestos también fueron muy elegidos y entre los destacados, se encuentran:

Juan Ignacio (17)

Eithan Gael (12)

Noah Benjamín (10)

Mateo Benjamín (10)

Juan Cruz (10)

Juan Bautista (10)

Por otro lado, si se habla de nombres femeninos, Olivia fue el más elegido por los argentinos, encabezando el listado con 185 registros, seguido por Emilia e Isabella (102), Catalina (80) y Emma (75). Además, los nombres compuestos femeninos más frecuentes fueron:

Mía Isabella (26)

Emma Valentina (16)

Roma Isabella (12)

Zoe Valentina (11)

Sofía Valentina (9)

Isabella y Valentina dominan el podio dentro de las combinaciones, ya sea como primer o segundo nombre. De hecho, Isabella figura en un total de 307 combinaciones, y Valentina en 269. Completan el listado de nombres más presentes Victoria, Sofía, Martina, Emma, Jazmín y Zoe.

El nombre de niña más elegido en la Argentina es Olivia. Foto: Unsplash.

Más de la mitad de los bebés de la Ciudad de Buenos Aires tienen nombres compuestos

Según este informe, el 58% de los bebés inscritos en la Ciudad de Buenos Aires en 2025 tiene un nombre compuesto, mientras que el 42% fue registrado con un solo nombre.

Por otro lado, el relevamiento destaca la originalidad de la elección de los nombres, ya que el 48% de los varones y el 51% de las mujeres recibieron nombres únicos, es decir, que no se repitieron en ningún otro bebé durante ese período.

Por otro lado, los datos arrojados por el RENAPER desde el 1° de enero y el 1° de abril de 2025, Felipe (411) también fue el nombre más elegido en todo el país, desplazando a Bautista (369) del primer lugar. Mientras tanto, Mateo (340) se mantuvo en el tercer puesto.

Los nombres de nena y de varón más lindos de Argentina. Foto: Pixabay

En cuanto a nombres de nena, no hubo cambios con respecto al año pasado y Olivia sigue siendo el más elegido por los padres, seguido de Emilia e Isabella. En total, en ese trimestre nacieron 78.585 bebés en Argentina, con una distribución casi equitativa: 51% varones y 49% mujeres.