Qué sembrar en diciembre: las plantas ideales para llenar tu jardín de vida este verano

Durante el calor, las semillas germinan rápido, haciendo que las plantas se desarrollen con bastante energía. Desde hortalizas a flores de verano, qué especies sumar al jardín el último mes del año.

Herramientas de jardinería. Foto: Freepik.

Con la llegada de diciembre y las altas temperaturas, la tierra del jardín se vuelve más tibia y permeable, marcando el momento ideal para comenzar a sumar nuevas plantas que, si se siembran en el último mes el año, llenan de vida cualquier rincón de la casa.

Es que durante el calor, las semillas germinan rápido, haciendo que las plantas se desarrollen con bastante energía.

Planta, jardín. Foto: Freepik.

Qué plantas sembrar en diciembre

Entre las especies que se pueden sembrar durante este periodo se encuentran:

Aromáticas

Un clásico del mes. La albahaca, el perejil y el orégano crecen con fuerza bajo un sol intenso, necesitando tan solo del riego regular y un poco de espacio.

Hortalizas

Diciembre invita a sembrar lechuga, zapallitos, zanahoria, pepino, rúcula y remolacha. Estas especies se adaptan al calor sin dificultad siempre y cuando la tierra tenga buen drenaje.

Flores de verano y plantas ornamentales

Los girasoles, las petunias, las zinnias, los geranios y los cosmos son algunas de las flores de verano que pueden sembrarse durante diciembre, aportando un colorido único y deslumbrante.

El mes también invita a sembrar plantas ornamentales, especiales para quienes buscan un jardín con volumen. Entre ellas se encuentran los copetes y las caléndulas, las cuales toleran el sol directo sin problemas y florecen durante meses.

Girasoles, flor. Foto: Unsplash.

Cómo tener un buen jardín en diciembre

El truco para que todas estas plantas crezcan fuertes es regándolas por la mañana o al atardecer. Además, es indispensable que tengan tierra aireada, compost y un lugar donde puedan recibir la luz que necesitan.

Si se cumplen todos (o la mayoría) estos cuidados básicos, tu jardín en diciembre estará marcado por un colorido único que durará todo el verano.