Llave y lentejas en Año Nuevo: el desconocido ritual para recibir el 2026 que promete grandes resultados

Se trata de un simple gesto cargado de simbolismo y sólo puede hacerse el 31 de diciembre. Conocé el paso a paso, en la nota.

Poner una llave en un vaso con lentejas Foto: Grok

Se acerca el 31 de diciembre y los rituales en internet comienzan a brotar: quemar promesas incumplidas, meterse debajo de la mesa para atraer el amor y hasta prender velas para pedir deseos. Sin embargo, hay uno de ellos que llamó la atención por su simpleza y fuerte carga simbólica: poner una llave dentro de un vaso con lentejas.

Este ritual es muy popular, pero solamente se puede realizar el 31 de diciembre por la noche, ya que abre un portal para que la persona que lo haga cumpla absolutamente todos sus deseos. Al no requerir grandes preparativos, su simpleza cargada de simbolismo ayuda a atraer abundancia, éxito y riqueza en los meses que comienzan.

El significado es tan simple como transformador: la llave simboliza la apertura de nuevas oportunidades, puertas que se abren hacia la prosperidad y caminos de éxito durante el año. Por otro lado, las lentejas representan abundancia y riqueza, ya que históricamente se les asocia con el crecimiento económico y la buena suerte.

La combinación de ambos elementos se interpreta como abrir puertas a la abundancia, un gesto que invita a recibir el año con energía positiva y esperanza.

Poner una llave en un vaso con lentejas Foto: Grok

Cómo hacer el ritual paso a paso

Conseguí un vaso transparente y llenalo con lentejas secas hasta la mitad.

Intencioná la llave con todo aquello que quieras que se cumpla el siguiente año.

Colocá una llave metálica dentro del vaso, apoyándola sobre las lentejas.

Podés dejarlo en un lugar visible de tu hogar durante la noche del 31 de diciembre.

Algunas personas complementan el ritual con una vela encendida, una oración o pensamientos positivos, para reforzar la intención de prosperidad y buena fortuna. Al día siguiente, el vaso puede conservarse durante todo el año o bien retirarse hasta el próximo 31 de diciembre, según la tradición familiar. Cabe destacar que este ritual solo se realiza una vez al año, no siendo recomendable repetirlo antes del siguiente Año Nuevo.