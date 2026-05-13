La planta llamada Cactus. Foto: Unsplash.

Los cactus ganan cada vez más lugar en los hogares por una simple razón: requieren poco mantenimiento y se adaptan bien a la vida indoor. A diferencia de muchas plantas tradicionales, estas especies sobreviven con riegos espaciados, toleran el aire seco y pueden prosperar con cuidados básicos.

Originarios de climas áridos, los cactus almacenan agua en sus tejidos, lo que les permite resistir largos períodos sin hidratación. Esa característica los convierte en una opción ideal para quienes buscan sumar verde en casa sin dedicarle demasiado tiempo.

La variedad de formas, tamaños y colores también explica su popularidad. Desde especies compactas hasta versiones colgantes, los cactus pueden complementar distintos estilos decorativos y aportar personalidad a cualquier ambiente.

Las 7 especies de cactus más fáciles de cuidar

1. Cactus orejas de conejo o alas de ángel

De aspecto inconfundible, este cactus presenta palas cubiertas de pequeños pelos en lugar de espinas. Tolera bien el sol directo y puede desarrollar flores amarillas si recibe suficiente luz.

Los cactus combinan estética y bajo mantenimiento, convirtiéndose en protagonistas de la decoración interior. Foto: Wikipedia

2. Cactus cola de rata

Esta especie colgante es ideal para macetas elevadas. Sus tallos alargados y sus flores en tonos magenta aportan dinamismo visual. Necesita buena exposición solar y drenaje eficiente.

Los cactus combinan estética y bajo mantenimiento, convirtiéndose en protagonistas de la decoración interior. Foto: Wikipedia

3. Cactus barril

Clásico del mundo desértico, se caracteriza por su forma redondeada y sus espinas firmes. Es extremadamente resistente y puede vivir durante años con cuidados mínimos.

Los cactus combinan estética y bajo mantenimiento, convirtiéndose en protagonistas de la decoración interior. Foto: Wikipedia

4. Gorro de obispo

Compacto y de crecimiento lento, este cactus es perfecto para interiores. Su superficie estriada y su particular textura lo convierten en una opción decorativa muy valorada.

Los cactus combinan estética y bajo mantenimiento, convirtiéndose en protagonistas de la decoración interior. Foto: Wikipedia

5. Cactus de Navidad (Schlumbergera)

A diferencia de otros cactus, esta variedad prefiere luz indirecta y algo más de humedad. Sus flores coloridas aparecen en invierno, lo que lo convierte en uno de los más llamativos.

Los cactus combinan estética y bajo mantenimiento, convirtiéndose en protagonistas de la decoración interior. Foto: Wikipedia

6. Cactus pluma

Cubierto por finas espinas blancas que simulan suavidad, este cactus forma grupos densos y compactos. Aunque luce delicado, sigue siendo resistente y fácil de mantener.

Los cactus combinan estética y bajo mantenimiento, convirtiéndose en protagonistas de la decoración interior. Foto: Wikipedia

7. Moon Cactus

Reconocido por sus colores intensos, rojo, amarillo o naranja, es una variedad injertada muy utilizada en decoración. Prefiere luz indirecta para evitar daños.

Los cactus combinan estética y bajo mantenimiento, convirtiéndose en protagonistas de la decoración interior. Foto: Wikipedia

Principales cuidados para los cactus de interior

El cuidado de los cactus en interiores es sencillo si se respetan algunas reglas básicas. La luz natural es clave: la mayoría necesita varias horas diarias, aunque algunas especies toleran iluminación indirecta.

El sustrato debe ser liviano y con buen drenaje para evitar acumulación de humedad. También es importante elegir macetas con orificios, ya que el exceso de agua puede dañar las raíces.

En cuanto a la temperatura, estas plantas se adaptan bien a ambientes cálidos y secos. No es necesario pulverizarlas, ya que están preparadas para vivir con baja humedad.

El uso de fertilizante debe ser moderado. Una aplicación ocasional durante la primavera o el verano es suficiente para estimular su crecimiento sin sobrecargarlas.

Cuál es la frecuencia con la que se debe regar los cactus en interiores

El riego es el aspecto más importante, y donde suelen producirse errores en el cuidado de cactus. En condiciones normales, basta con regarlos cada 10 a 15 días durante épocas cálidas.

En invierno, la frecuencia puede reducirse a una vez al mes. Antes de cada riego, es fundamental asegurarse de que la tierra esté completamente seca.

Factores como la luz, el tamaño de la maceta y la ventilación influyen en la necesidad de agua. Un exceso puede provocar la pudrición de raíces, mientras que regar poco suele ser más seguro.

Con estos cuidados simples, los cactus pueden mantenerse saludables durante años y convertirse en un recurso práctico para sumar estética, naturaleza y bajo mantenimiento en el hogar.