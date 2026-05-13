Más de 100 cocineros participaron del desafío que logró un nuevo récord Guinness. Foto: The Guardian

Un grupo de 100 chefs italianos logró un nuevo récord Guinness al preparar el tiramisú más largo del mundo el pasado fin de semana en Londres. El postre tuvo una extensión de 440,6 metros y fue presentado durante un evento gastronómico realizado en Chelsea Town Hall.

La marca fue validada oficialmente por las jueces de Guinness World Records tras dos jornadas de trabajo en vivo en las que el público pudo seguir paso a paso la construcción del postre. La cifra final, de 1.445 pies de longitud, dejó atrás el registro previo de 273,5 metros conseguido en Milán en 2019.

Detrás de la iniciativa estuvo el organizador italiano Mirko Ricci, quien ya había alcanzado este récord en 2017. Con esta nueva hazaña, el equipo recuperó el título para Italia después de que otro grupo de compatriotas lo superara cinco años atrás.

El tiramisú más grande del mundo: un despliegue gastronómico a gran escala

La elaboración del tiramisú requirió una logística excepcional. Los cocineros utilizaron 2,2 toneladas de queso mascarpone, unas 150.000 vainillas y cerca de 20.000 huevos, además de grandes cantidades de café y cacao.

Más de 100 cocineros participaron del desafío que logró un nuevo récord Guinness. Foto: The Guardian

Todo el proceso debió cumplir estrictamente con las reglas del récord: el postre tenía que armarse completamente en el lugar y mantener un mínimo de 8 centímetros de altura y 15 centímetros de ancho en toda su extensión.

El evento no solo tuvo un componente culinario, sino también simbólico. Según explicó Ricci, la elección de realizar el intento en el Reino Unido respondió al deseo de agradecer al país y homenajear a la Familia Real británica.

Como gesto final, los chefs colocaron una corona dorada sobre el tiramisú gigante una vez terminado. Para Ricci, se trata del “postre más increíble que Italia ha exportado al mundo” y el récord pertenece a todos los participantes del equipo.

Las claves de una receta tradicional: cómo se armó el tiramisú más grande del mundo que alcanzó el récord Guinness

El chef Carmelo Carnevale, parte del grupo, detalló que la calidad del tiramisú radica en elementos básicos: un café intenso, una crema firme y dedicación en cada etapa. Aunque la escala fue extraordinaria, los cocineros respetaron la receta tradicional italiana, adaptándola a un formato pocas veces visto, que exigió precisión técnica y coordinación colectiva.

Más de 100 cocineros participaron del desafío que logró un nuevo récord Guinness. Foto: The Guardian

Al finalizar la jornada, los organizadores recibieron el certificado oficial tras la verificación de medidas y condiciones sanitarias, consolidando así una nueva marca en la historia de este clásico de la pastelería europea.