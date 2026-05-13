El tren a vapor de chocolate y 55 metros más largo del mundo. Foto: Instagram @andrewfarrugiachocolatier

El mundo de la chocolatería volvió a romper límites de la mano de Andrew Farrugia, un reconocido artista del chocolate oriundo de Malta que logró ingresar otra vez en el libro Guinness de los récords. Esta vez, lo hizo con una impactante escultura de chocolate de 55,27 metros de longitud que representa un antiguo tren de vapor y que fue presentada en la ciudad italiana de Milán.

Cómo es el tren de chocolate más largo del mundo

La gigantesca obra superó la longitud de una piscina olímpica y se convirtió oficialmente en el tren de chocolate más largo del mundo. El proyecto demandó un año completo de planificación y otros cuatro meses de modelado artesanal en la ciudad de Bérgamo.

La escultura del tren a vapor de chocolate y 55 metros más larga del mundo. Créditos: Instagram andrewfarrugiachocolatier

La estructura está integrada por una locomotora detallada y 22 vagones elaborados íntegramente con chocolate belga. Cada uno pesa alrededor de 160 kilos y fue ensamblado con un nivel de precisión extraordinario.

Andrew Farrugia creó una escultura de chocolate con más de 5.000 piezas

Según explicó Farrugia durante la presentación oficial, el equipo tuvo que fabricar unas 5.000 piezas individuales cortadas manualmente, además de crear cerca de 180 ruedas para completar toda la formación ferroviaria.

El artista aseguró que el trabajo fue extremadamente complejo debido a la fragilidad del material. Por eso, cada componente fue protegido con film plástico durante el traslado por carretera hacia Milán, donde finalmente se realizó la exhibición pública y la validación oficial del récord Guinness.

El récord Guinness que busca dejar un legado para Malta

El mundo de la chocolatería volvió a romper límites de la mano de Andrew Farrugia, un reconocido artista del chocolate. Foto: Instagram @andrewfarrugiachocolatier

Más allá del impacto técnico y visual, Farrugia remarcó que el objetivo del proyecto tenía un fuerte valor emocional y simbólico. Durante la ceremonia de premiación, el docente expresó que buscaba dejar un legado para familia, instituto y país país.

El experto trabaja desde hace 29 años como profesor de artes culinarias en el Instituto de Estudios Turísticos de Malta y lideró un equipo conformado por estudiantes y colegas provenientes de Bérgamo, Brescia y Milán.

La dimensión colaborativa fue clave para concretar la obra, considerada una de las esculturas de chocolate más ambiciosas realizadas en Europa en los últimos años.

Los otros récords Guinness del chocolatero Andrew Farrugia

Andrew Farrugia, el artista oriundo de Malta que ostenta tres Récords Guinness realizados con chocolate. Foto: Instagram @andrewfarrugiachocolatier

Este nuevo reconocimiento representa el tercer título Guinness conseguido por Farrugia en poco más de una década. En 2012 ya había logrado una marca mundial con otro tren de chocolate de 34 metros presentado en Bruselas.

Además, el artista todavía conserva otro récord impresionante: la escultura de chocolate más alta del mundo, una réplica del edificio Burj Khalifa de 13,52 metros de altura instalada en el Aeropuerto Internacional de Dubái en 2014.

Con esta nueva creación monumental, Farrugia volvió a demostrar que la chocolatería artística puede combinar creatividad, ingeniería y paciencia para transformar un alimento cotidiano en una verdadera obra de arte.