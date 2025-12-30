Regalar una bombacha blanca en Año Nuevo: el ritual que llama a la abundancia y prosperidad para 2026

Se trata de una costumbre que llega en fin de año y que traspasa generaciones. ¿Por qué es tan significativo y cargado de valor?

Los rituales de fin de año son cada vez más habituales: hay personas que regalan ramos de rosas, otras se ponen debajo de la mesa para conseguir pareja y otras prenden velas blancas para pedir que se cumplan todos sus deseos en el año siguiente. Sin embargo, hay una que traspasa generaciones y que, en Argentina, ya es un clásico de Año Nuevo: regalar y utilizar bombachas blancas la noche del 31 de diciembre.

La tradición de regalar una bombacha de color blanco en Año Nuevo es una práctica cultural arraigada en algunos países de América Latina, como Argentina y Uruguay. Esta costumbre tiene varias interpretaciones y simbolismos, y aunque no existe una explicación única.

El color blanco simboliza pureza, renovación y nuevos ciclos. Usar o recibir una prenda íntima de ese color en la noche del 31 de diciembre representa dejar atrás lo viejo y abrirse a energías positivas, especialmente vinculadas al bienestar económico, la paz interior y la estabilidad emocional. Además, la tradición indica que la bombacha debe ser regalada y no comprada por quien la usa, debido a que el gesto de regalar refuerza la idea de abundancia compartida y buena fortuna.

Por qué se regala una bombacha blanca en Año Nuevo

Pureza y Renovación: el color blanco se asocia comúnmente con la pureza y la renovación. Al regalar una bombacha blanca, se busca simbolizar el deseo de comenzar el nuevo año con una mente y un corazón limpios, dejando atrás las experiencias negativas del año anterior.

Buena suerte y prosperidad: En algunas culturas, se cree que el color blanco atrae la buena suerte y la prosperidad. Al regalar ropa interior blanca, las personas expresan sus deseos de que el año que comienza esté lleno de momentos positivos y éxito.

Simbolismo de paz y armonía: El blanco también es un color asociado con la paz y la armonía. Al recibir una bombacha blanca como regalo, se espera que la persona se sienta en paz consigo misma y con el mundo, promoviendo un inicio de año tranquilo y sereno.

Esperanzas de amor y felicidad: En algunos casos, la tradición se asocia con el amor y la felicidad en el ámbito romántico. Se dice que regalar ropa interior blanca puede atraer el amor y la felicidad en la vida de quien la recibe.

Es importante señalar que estas interpretaciones pueden variar según la región y las creencias personales. La tradición de regalar ropa interior blanca en Año Nuevo se volvió más simbólica y festiva con el tiempo, y muchas personas participan en ella como una forma de compartir buenos deseos y augurios para el próximo año.