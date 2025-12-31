Ritual del billete en el zapato: cómo hacerlo en Año Nuevo para atraer abundancia y prosperidad en 2026

Se trata de una de las cábalas más populares para recibir un año. Es simple, no requiere grandes preparativos y, según la creencia, ayuda a atraer dinero, oportunidades y estabilidad económica durante los meses que siguen.

Ritual del billete en el zapato. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Con el 31 de diciembre cada vez más cerca, muchas personas eligen despedir el año recurriendo a rituales y cábalas que buscan atraer buenos deseos para el ciclo que comienza. Amor, salud y dinero suelen encabezar la lista de intenciones, y entre las prácticas más populares aparece una muy simple y extendida: el ritual del billete en el zapato.

Esta tradición se realiza al momento de recibir el Año Nuevo y tiene como objetivo atraer prosperidad económica, estabilidad y nuevas oportunidades a lo largo de los próximos doce meses. Su permanencia en el tiempo se explica, en gran parte, por lo fácil que resulta llevarla a cabo y por su fuerte carga simbólica.

¿En qué consiste el ritual del billete en el zapato?

La práctica consiste en colocar un billete dentro de uno de los zapatos justo antes de la medianoche o en el inicio del 1° de enero. Según la creencia popular, de esta manera el dinero “acompaña el camino” durante todo el año, representando un recorrido próspero y sin grandes sobresaltos económicos.

Cómo hacer el ritual del billete en el zapato. Foto: Pinterest

El significado detrás del ritual

Cada elemento tiene un valor simbólico claro. El billete representa la abundancia, los ingresos y la prosperidad material, mientras que el zapato simboliza el camino personal, las decisiones y el movimiento a lo largo del nuevo año. Usarlo al comenzar el ciclo expresa el deseo de que la estabilidad económica esté presente en cada paso.

Cómo hacer el ritual paso a paso

Para quienes quieran sumar esta cábala a la noche de Año Nuevo, estos son los pasos más habituales. El valor del billete no es determinante, aunque muchas personas eligen uno de mayor denominación como gesto simbólico de abundancia.

Doblar el billete con cuidado.

Colocarlo dentro del zapato derecho, asociado tradicionalmente con la acción y el avance.

Ponerse el zapato antes de las doce o apenas iniciado el nuevo año.

Brindar y recibir el Año Nuevo con el billete dentro durante unos minutos.

Luego, guardarlo en la billetera como amuleto o volver a ponerlo en circulación.

Cómo hacer el ritual paso a paso. Foto: Sergio Giménez.

Más allá de las creencias personales, el ritual del billete en el zapato sigue vigente por su sencillez y por el mensaje positivo que transmite. Para muchos, es una forma simbólica de cerrar el año con optimismo y comenzar el nuevo ciclo con la expectativa de crecimiento y estabilidad.