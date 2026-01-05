Rituales para recibir a los Reyes Magos: para qué sirve atar una cinta roja al picaporte de la puerta este 6 de enero

Este gesto, presente en distintas culturas, adquiere un significado especial en el Día de Reyes, ya que se cree que ayuda a proteger la casa y a quienes la habitan.

Para qué sirve atar una cinta roja al picaporte de la puerta. Foto: Gemini IA.

Cada 6 de enero, en Argentina se conmemora el Día de Reyes, una fecha cargada de tradiciones y simbolismos. Mientras los chicos mantienen viva la ilusión dejando pasto y agua para los camellos y acomodando sus zapatillas cerca de puertas o ventanas, muchos adultos también aprovechan el momento para realizar pequeños rituales vinculados a los buenos deseos para el año que comienza.

Uno de los más conocidos es colocar una cinta roja en el picaporte de la puerta principal del hogar. Este gesto, presente en distintas culturas, adquiere un significado especial en el Día de Reyes, ya que se cree que ayuda a proteger la casa y a quienes la habitan.

Reyes Magos. Foto: X @Paula_fantasia

Por qué se coloca una cinta roja en la puerta el Día de Reyes

De acuerdo con la tradición popular, atar una cinta roja en la entrada del hogar sirve para bloquear las energías negativas y favorecer la llegada de la buena fortuna a lo largo del año. También se asocia con la protección frente a la envidia y las malas intenciones, al mismo tiempo que refuerza los deseos de abundancia, armonía y bienestar.

Más allá de las creencias, este tipo de rituales funciona como un acto simbólico. Para muchas personas, representa una manera de fijar intenciones, renovar esperanzas y comenzar el año con una actitud positiva.

Cómo realizar el ritual de la cinta roja

El procedimiento es simple y no requiere elementos especiales: basta con conseguir una cinta roja, idealmente nueva, y atarla con un nudo firme al picaporte de la puerta principal durante la noche del 5 al 6 de enero. Quienes lo deseen pueden acompañar el gesto con un pensamiento, deseo o intención personal.

El color rojo, desde tiempos antiguos, simboliza la fuerza, la protección y la vitalidad. Por ese motivo, se lo vincula con la capacidad de alejar energías negativas y atraer vibraciones positivas al hogar.