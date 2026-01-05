La tragedia que dio origen al Día de Reyes Magos: cómo es el ritual y por qué se celebra cada 6 de enero

La celebración está incluida en el calendario de la Iglesia Católica y contada en el Evangelio de San Mateo que relata cómo Jesús, recién nacido, fue visitado por magos del Oriente en Belén de Judea.

El día de Reyes Magos es el 6 de enero Foto: Shutterstock

Este lunes 6 de enero se festeja el Día de Reyes. Dice la tradición que en la noche del 5 de enero, los niños deben dejar agua y pasto al lado de sus zapatos para que a la mañana siguiente aparezcan regalos tras la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Pero, ¿cuál es su origen y por qué se celebra el 6 de enero?

La celebración está incluida en el calendario de la Iglesia Católica y contada en el Evangelio de San Mateo que relata cómo Jesús, recién nacido, fue visitado por magos del Oriente en Belén de Judea.

En ese texto, se dice que los magos siguieron una estrella que los guió y ayudó a encontrar al futuro rey de los judíos y de Israel, bajo las órdenes del Rey Herodes. Cuando los magos, llegaron y vieron al niño Jesús, le dieron regalos (oro, incienso y mirra).

Sin embargo, también surgen preguntas prácticas en torno a esta fecha. ¿Es feriado en Argentina? ¿Cómo se posiciona en el calendario de 2025?

Reyes Magos. Foto: Reuters

¿Cuándo cae el día de Reyes en 2025?

En Argentina la fecha coincide con el receso de verano y las familias aprovechan para dejarle preparado el agua y el pasto a los camellos, además de colocar zapatos para recibir los obsequios.

A pesar de su relevancia cultural y religiosa, este día no está incluido en el calendario oficial de feriados en Argentina para 2025, según lo dispuesto por el Ministerio del Interior. Esto lo diferencia de otras fechas festivas como Año Nuevo, que sí es considerado feriado nacional.

Reyes Magos. Foto: Pixabay.

6 de enero: ¿por qué se celebra esa fecha?

Si bien el Evangelio no aclara la fecha, la misma corresponde a una de las tres epifanías contadas en la Biblia que se refiere a una de las primeras veces que Jesús se mostró en público. También se cree que se eligió ese día porque otros cultos y tradiciones paganas festejaban a sus propios dioses en esta fecha, como en Grecia a Dionisio y en Alejandría a Aion o Eón.

La tradición de los Reyes Magos en diferentes culturas

Aunque la Epifanía es una festividad cristiana, la celebración de los Reyes Magos ha adquirido diferentes matices y tradiciones en diversas culturas.

En muchos lugares, es un día de intercambio de regalos y festividades familiares. Además, en algunos países, se llevan a cabo desfiles y eventos comunitarios para conmemorar la llegada de los Reyes Magos.

Es un recordatorio de la importancia de la adoración y la búsqueda de la verdad, simbolizado por la travesía de los sabios orientales. A lo largo de los siglos, esta festividad ha conectado a comunidades alrededor del mundo, recordándonos la universalidad del mensaje de esperanza y amor asociado con el nacimiento de Jesús.