Buena suerte Foto: Pixabay

“La suerte está echada”, dice el dicho, indicando que no hay mucho que podamos hacer para modificarla. Sin embargo, es sabido que hay algunos trucos para poner a la suerte de nuestro lado, y uno de esos es saber cuáles son los números que nos jugarán a favor: éstos son los números de la suerte de cada signo para el martes 13 de febrero de 2026.

¿Y qué hago con esta información? Te preguntarás. Bueno, hay muchísimas opciones. La idea es que los tengas a mano y los apliques en distintos aspectos de tu día: al tomar decisiones o hacer elecciones, tené en cuenta estos números y verás los resultados.

Numerología, astrologia Foto: unsplash

Los números de la suerte de cada signo para el martes 13 de febrero de 2026

Aries

7 – 18 – 29

Tauro

4 – 12 – 26

Géminis

3 – 15 – 33

Cáncer

2 – 11 – 20

Leo

1 – 9 – 22

Virgo

6 – 14 – 27

Libra

8 – 16 – 30

Escorpio

5 – 13 – 21 (El 13 potencia la energía transformadora del signo)

Sagitario

10 – 19 – 34

Capricornio

17 – 24 – 31

Acuario

7 – 25 – 36

Piscis

2 – 23 – 28

Cómo usar los números de la suerte: algunas ideas

Para juegos y azar, un clásico

Elegir números para quiniela, loto o rifas .

Usarlos como número de orden si tenés varias opciones (como elegir el 3º local, la 7º opción, etc.).

Organización personal

Programar una alarma a una hora asociada al número (7:00, 8:30, 13:00).

Organizar bloques de trabajo de 13, 18 o 25 minutos para aumentar la productividad.

Toma de decisiones simples

Si dudás entre varias opciones:



Usarlos como “señal” para destrabar elecciones pequeñas.

Bienestar y rituales

Respirar profundamente 7 o 11 veces .

Repetir una afirmación 13 o 21 veces .

Meditar durante 9 o 15 minutos.

Escritura y creatividad

Escribir 7 ideas , 13 palabras clave o 21 títulos .

Numerar borradores o versiones con esos números.

Publicar contenido a las 13:00 o 21:00 (hora simbólica).

Compras y consumo

Si dudás entre precios, elegir el que termina en 7, 13 o 22 .

Limitar compras impulsivas a máximo 3 o 7 ítems.

Detalles simbólicos