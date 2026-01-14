Buena suerte Foto: Pixabay

Cuando estamos entre dos opciones y no sabemos cuál elegir, o tenemos alguna decisión que tomar, saber cuáles son los números de la suerte de cada signo zoodiacal puede ser de mucha ayuda.

No importa para qué los uses, o si simplemente los tenés en mente, averiguá cuáles son tus números de la suerte para este miércoles 14 de enero de 2026.

Suerte; fortuna; azar. Foto: Freepik.

Los números de la suerte de cada signo para el miércoles 14 de enero de 2026

Aries: 3 · 11 · 27

Tauro: 6 · 14 · 32

Géminis: 5 · 18 · 41

Cáncer: 2 · 20 · 29

Leo: 1 · 9 · 36

Virgo: 7 · 15 · 24

Libra: 8 · 16 · 33

Escorpio: 4 · 22 · 40

Sagitario: 10 · 19 · 28

Capricornio: 12 · 21 · 34

Acuario: 13 · 17 · 39

Piscis: 6 · 25 · 42

Para qué puedo usar los números de la suerte

¡Podés usar los números de la suerte para lo que quieras! Para elegir cantidades a la hora de hacer compras, para jugar juegos de azar, para tomarte algunos minutos antes de tomar una decisión, o al meditar.

También podés tenerlos en cuenta si tenés que elegir un asiento para viajar, definir un PIN o clave, o al ordenar cosas.

Lo que importa es que tengas en mente los números que se alinean con tu signo del zodíaco para que su energía te acompañe.