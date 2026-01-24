TikTok descubrió que sus espectadores quieren más realidad y menos fantasía. Foto: TikTok

Este año, las tendencias de TikTok a nivel mundial anuncian que sus espectadores dejarán atrás la pasividad y el consumo en piloto automático para dar lugar a una etapa de creación activa, marcada por audiencias más conscientes, curiosas y emocionales que priorizan la conexión humana por sobre la tecnología. Así lo indica el nuevo informe TikTok Next Report, basado en el análisis de millones de videos, búsquedas, comentarios e interacciones de comunidades, que dividió las tendencias que tendrá el 2026 en tres grandes grupos: Dosis de Realidad, Descubrimientos Fuera de la Ruta y ROI Emocional.

Mirando hacia 2025, en TikTok se crearon 65.000.000 de videos por mes en la Argentina y se registraron más de 150.000.000.000 de visualizaciones en el mismo período en nuestro país.

De qué se tratan las tendencias 2026

Dosis de Realidad hace referencia a que las audiencias de la app dejaron atrás eso de hacer como si nada pasara y, en su lugar, prefieren “establecer límites, proteger la paz y perseguir pasiones en voz alta”. Ante este escenario, ya no son tendencia #delulu (refiriéndose a los que viven en una burbuja), #romanticizing (romantización o embellecimiento de lo cotidiano) y #digitalescapism (escapismo digital) para darle lugar a historias reales que los hagan reír, reflexionar y despertar el sentimiento de ser humanos.

Algunas palabras clave que se vislumbran para el 2026 en esta área son #lockedin (reto personal, 648.000 publicaciones), donde declaran una mentalidad de “fijación”, que construye tribus de afirmación y responsabilidad; #hygiene (higiene, 692.000), que refleja un aumento constante de creadores que comparten cómo lucen y se sienten bien al convertir su vida diaria en un ritual de mantenimiento de lujo; y #joblife (vida laboral, 235.000), la nueva versión de #worklife mediante la cual publican un día en sus vidas en el trabajo, para ofrecer nuevas perspectivas.

Descubrimiento Fuera de la Ruta va de la mano de la curiosidad. A medida que las audiencias se sumen a nuevos viajes de descubrimiento. #Whattowear (qué usar, 930.000 publicaciones), #mymakeuptype (mi estilo de maquillaje, 27.000) y #cookinghacks (trucos de cocina, 803.000) son algunas de las tendencias en este ítem que se vienen para este año.

“Nuestra comunidad notó que dependía demasiado de la tecnología para ir de un punto A a un punto B y se estaba perdiendo todo el descubrimiento que puede ocurrir en el camino. Pero el comportamiento en TikTok está cambiando: ahora llegan con una intención y se van con curiosidad, tras encontrar respuestas fiables e inesperadas que despiertan nuevas inquietudes”, afirma el informe elaborado por la plataforma. En ese sentido, TikTok se ha convertido en un motor de búsqueda cultural, y siguen mirando aún después de que encontraron lo que querían.

ROI Emocional, un ítem que marca que, en un contexto de consumo más selectivo, los usuarios ahora toman decisiones de compra basadas en las emociones, dejando atrás el impulso. Por eso, antes de adquirir un producto, pasan por TikTok: “Puede que la gente obtenga los datos de la IA, pero vienen a TikTok por la chispa humana, la alegría, el descubrimiento y el placer de conectar con sus creadores de tendencias favoritos antes de comprar”, dicen desde la app.

#Tastemakers (testeadores de productos, cosas o servicios) será una de las tendencias en un año que estará marcado por las recomendaciones genuinas, las reseñas en comentarios y la evolución de la narrativa más allá del impulso.