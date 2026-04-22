Quesos argentinos fueron galardonados en el “4º Mundial do Queijo do Brasil. Foto: Santa Rosa

El Campeonato Mundial de Quesos de Brasil tuvo la participación de 40 productores argentinos y se premiaron a 19 productos nacionales. Una marca local y centenaria, Santa Rosa, participó por primera vez con sus productos elaborados en la provincia de Santa Fe y recibió distinciones por cinco de sus artículos más emblemáticos:

Medalla de Oro por Reggianito

Medalla de Plata por Pategrás

Medalla de Bronce por Sardo, Provoleta y Azul

El “4º Mundial do Queijo do Brasil”, la competencia internacional organizada por la Guilde Internationale des Fromagers, se llevó a cabo en San Pablo la semana pasada. Desde 2019 se ha consolidado como el evento imprescindible para el sector quesero y lácteo de la región, convocando a curadores productores de leche, distribuidores, fabricantes de equipos, proveedores y chefs.

Quesos argentinos fueron galardonados en el “4º Mundial do Queijo do Brasil. Foto: Santa Rosa

Durante su desarrollo, expertos internacionales evaluaron 2.600 productos provenientes de más de 30 países, juzgando su sabor, textura, aroma y presentación.

Las variedades reconocidas en Brasil se consiguen en supermercados, fiambrerías, queserías y locales de venta de delicatessen.

Cómo se elaboran y cuánto salen los quesos argentinos premiados en el Mundial

El Reggianito está producido con leche de vaca, con una maduración mínima de 6 meses, lo que le confiere un sabor afrutado y ligeramente picante. Una buena propuesta para complementar pastas y realzar los sabores de preparaciones calientes, ya que gratina muy bien. Se sugiere combinarlo con miel y/o frutos secos para equilibrar su característica salada y picante. El precio aproximado por kilo es de $ 42.529.

Quesos argentinos fueron galardonados en el “4º Mundial do Queijo do Brasil. Foto: Santa Rosa

El Pategrás es otro queso producto de la elaboración a partir de leche de vaca. Su maduración mínima es de 2 meses, un proceso que le permite desarrollar un perfil equilibrado y ligeramente salado y picante. Se ha consolidado como el componente clásico de las picadas argentinas, siendo el aliado de los fiambres y aceitunas. También puede acompañarse con dulce de membrillo o de batata, creando una armonía de sabores que define el auténtico postre Vigilante. Precio aproximado por kilo: $ 35.785.

El Sardo es de larga maduración (mínimo 5 meses) y también está producido con leche de vaca. Con el paso del tiempo se transforma en un queso más firme, afrutado, intenso y picante. Un producto único para preparar platos donde se desee un sabor más pronunciado y definido. Ideal para rallar, asar, hacer sándwiches o como aperitivo. En el caso de los más maduros, maridarlos con miel es una buena opción. Con los de mediana maduración resulta muy agradable asociarlos con higos negros o dátiles, dada su alta cremosidad y sabores lácteos. Precio aproximado por kilo: $ 41.800.

Queso. Foto: Freepik

De textura blanda y fibrosa, la Provoleta Santa Rosa se destaca por ser muy fundente y filante (de textura elástica) ante el calor, sin perder su forma. Puede prepararse tanto a las brasas como al horno o a la plancha. Para elevar la experiencia se sugiere consumir acompañada de tomates secos confitados, ajíes agridulces o berenjenas en escabeche. Está elaborada a partir de la leche de vaca y requiere de una maduración mínima de 3 meses. Precio aproximado por kilo: $ 41.900.

El Azul es un queso de corta maduración (mínimo 45 días) elaborado con leche de vaca, lo que le confiere una textura quebradiza y cremosa. Este producto de gran intensidad aromática es ideal para acompañar con frutos secos, dátiles o chocolate amargo. El dulzor de estos maridajes permite potenciar sus matices y resaltar su carácter joven y untuoso. Precio aproximado por kilo: $ 32.525.