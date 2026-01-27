Protestas contra el ICE en los Estados Unidos. Foto: REUTERS

La situación migratoria de los Estados Unidos, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia hace poco más de un año, ha dado un vuelco notable. Su gestión ha endurecido de forma contundente con políticas antimigratorias que muchas veces se aplican incluso con la fuerza bruta de agentes especializados, como se puede ejemplificar con los recientes hechos ocurridos en Minnesota donde miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) han matado a dos civiles.

En ese contexto, la Embajada de EE.UU. en la Argentina lanzó un comunicado oficial desmintiendo un mensaje viral que circuló en la red social TikTok, que afirmaba que “por decreto”, Washington había aprobado una medida de “puertas abiertas” para migrantes, con acceso a trabajo legal.

Este viral fue tajantemente desmentido por el Gobierno estadounidense y de ello se hizo eco la Embajada de aquel país en Buenos Aires: “Es un rumor falso, que busca volverse viral. No existe ningún decreto, anuncio oficial ni documento gubernamental que lo respalde. El video no cita fuentes confiables ni cuenta con confirmación de autoridades”, dijeron.

🚫 Información falsa en TikTok.

Circula un video que asegura que Estados Unidos aprobó un “decreto histórico” de puertas abiertas para migrantes, incluyendo acceso automático a trabajo legal.



Nada de eso es real.

No existe ningún decreto, anuncio oficial ni documento del… pic.twitter.com/p3Ea9p3DZV — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) January 26, 2026

“No arriesgues tu futuro por rumores virales”, la advertencia de EE.UU.

En medio de esta potencial confusión que podría haber creado esta información viral de TikTok que la Embajada de EE.UU. catalogó como completamente falsa, esta dependencia del país de Norteamérica manifestó: “No arriesgues tu futuro por rumores virales”.

La advertencia y desmentida de la información fue notificada a través de los canales oficiales de la Embajada (@EmbajadaEEUUarg) y enseguida catalogó el posteo como “información falsa en TikTok”.

La situación en los Estados Unidos con respecto a las redadas contra inmigrantes está escalando a niveles elevados de tensión. Hace unos días, agentes del ICE asesinaron a balazos a un hombre estadounidense en Minnesota, Alex Pretti de 37 años. Según el parte oficial, este hombre se acercó con un arma hasta los agentes, que intentaron disuadirlo para que se deshiciera de ella, y ante su negativa, abrieron fuego contra él.

Alex Jeffrey Pretti, el hombre asesinado por agentes de ICE en Minnesota. Foto: Redes sociales

Empero, Pretti no contaba con antecedentes penales graves y sí tenía permiso para ser portador de armas de fuego. La situación se dio cuando los agentes del ICE estaban participando de un operativo para capturar a un migrante y Pretti intervino.

Renée Nicole Good, la mujer asesinada por un agente de ICE. Foto: Captura de video.

A lo anteriormente descrito se suma el asesinato de Renée Good, otra civil norteamericana de Minnesota, que atravesó su auto para impedir que los agentes del ICE pudieran llevar a cabo otro operativo contra migrantes. Ante la negativa de Good de apartarse del volante de su vehículo y tras avanzar de pronto contra uno de los agentes, este abrió fuego y terminó asesinándola.