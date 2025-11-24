Habló la policía suspendida por subir videos hot a TikTok: “Lo hice por necesidad”

Nicole V. fue suspendida de la fuerza por la producción y viralización de videos de contenido erótico utilizando el uniforme oficial de la Policía de la Ciudad. “Hoy en día no tengo intenciones de seguir porque el sueldo no es acorde a los riesgos”, apuntó.

Nicole V., la policía tiktoker, denunciada por creación de contenido erótico. Foto: NA.

La policía Nicole V., quien fue suspendida de sus funciones por la producción y viralización de videos de contenido erótico en TikTok con el uniforme oficial de la Policía de la Ciudad, rompió el silencio y aseguró: “Lo hice por necesidad”.

“Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”, señaló la joven de 25 años y explicó: “Estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado por un hecho de violencia de género que sufrí en junio por parte de mi expareja. Quedé con secuelas de epilepsia, tuve dos paros cardíacos a causa de esto”.

En diálogo con Telefe, Nicole contó que hace tres años y medio trabaja como policía y que el escándalo se desató mientras atravesaba una licencia médica.

“Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Yo no sabía que iba a pasar esto. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba. Cuando una persona se encuentra de licencia médica en la Policía, te descuentan la mitad del sueldo. Son $600.000 y no alcanza para mucho”, explicó.

Tras la suspensión, Nicole fue notificada del sumario administrativo por el uso indebido del uniforme policial. “Estoy dispuesta a hacer lo que ellos me digan”, afirmó, aunque admitió que contempla la posibilidad de ser exonerada de la fuerza.

La oficial ya tomó una decisión: “Hoy en día no tengo intenciones de seguir siendo policía porque el sueldo no es acorde a los riesgos que corre un oficial durante su trabajo ni tampoco los beneficios que recibe”, apuntó.

Una mujer policía fue suspendida por realizar bailes provocativos con el uniforme de policía Foto: Capturas

La Justicia investiga una posible red de explotación sexual tras la policía tiktoker

Mientras tanto, la Justicia investiga una posible red de explotación sexual en relación a la causa de Nicole V. En el Juzgado Federal de Tres de Febrero, el abogado Rodrigo Tripolone denunció formalmente la posible de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo, en el marco de actividades realizadas y difundidas en las redes sociales.

El letrado indicó que detrás de los videos habría aparentado “una estructura organizada de captación, ofrecimiento y facilitación de contenido sexual protagonizado por múltiples mujeres, una de ellas vistiendo uniforme de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.

Al ser consultado sobre cuáles son los indicios que podrían estar ligados a la explotación sexual, Tripolone explicó que existe un producción organizada de contenido sexual, la participación de múltiples mujeres en entornos privados, el uso del uniforme policial y el entramado de cuentas actuando conjuntamente.

Frente a este escenario, solicitó que se adopten medidas urgentes de preservación de prueba digital, identificación de las personas intervinientes e intervención de organismos especializados.

Entre las medidas, se encuentra ordenar a Instagram, TikTok y plataformas vinculadas la preservación inmediata de todo el contenido de las cuentas mencionadas, así como también requerir datos de registro, correos, IP y teléfonos asociados.