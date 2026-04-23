Plantas a cuidar en otoño Foto: Foto generada con IA Canal 26

El otoño no es el final del jardín: es el comienzo silencioso del espectáculo primaveral. Mientras las temperaturas bajan y los días se acortan, bajo la tierra ocurre algo clave. Quien sabe aprovechar esta estación logra plantas más fuertes, floraciones abundantes y un jardín que explota de color cuando vuelve el calor. Si quieres una primavera inolvidable, estas son las plantas que sí o sí debes cuidar en otoño.

Por qué el otoño es clave para el éxito del jardín

Durante el otoño, muchas plantas entran en reposo vegetativo, pero sus raíces siguen creciendo. El suelo aún conserva calor, hay más humedad y menos estrés térmico. Es el momento ideal para fortalecer la base de las plantas, mejorar el suelo y prepararlas para un arranque explosivo en primavera.

Ignorar el jardín en esta época es uno de los errores más comunes. Cuidarlo, en cambio, es el secreto de los jardineros expertos.

Bulbos: los grandes protagonistas de la primavera

Si sueñas con tulipanes, narcisos o jacintos llenando tu jardín de color, el otoño es el único momento correcto para actuar.

Bulbos que debes plantar en otoño:

Tulipanes

Narcisos

Jacintos

Fresias

Alliums

Consejo experto: plantalos en un suelo suelto, bien drenado y a una profundidad de 2 a 3 veces su tamaño. No necesitan mucho riego: el exceso de agua es más peligroso que la sequía.

Cuando llegue la primavera, la recompensa será inmediata.

Rosales: la poda otoñal que marca la diferencia

Los rosales agradecen una atención especial en otoño. No se trata de una poda agresiva, sino de una poda sanitaria y de formación.

Qué hacer en otoño con los rosales:

Eliminar ramas secas o enfermas

Reducir ligeramente el volumen

Aplicar compost o humus de lombriz

Este cuidado previene plagas, mejora la circulación del aire y estimula una floración más intensa y prolongada en primavera.

Plantas a cuidar en otoño Foto: Foto generada con IA Canal 26

Arbustos y perennes: raíces fuertes, plantas imparables

Muchos arbustos ornamentales y plantas perennes aprovechan el otoño para afianzar raíces.

Ideales para cuidar o plantar en otoño:

Lavanda

Hortensias

Salvia

Hebe

Boj

El riego moderado y el acolchado (mulch) con hojas secas o corteza ayuda a proteger las raíces del frío y conservar la humedad.

Plantas herbáceas que agradecerán tu atención

Las plantas perennes herbáceas como margaritas, rudbeckias o echinaceas deben limpiarse en otoño.

Qué hacer:

Retirar flores marchitas

Cortar tallos secos (no todos, algunas protegen del frío)

Cubrir la base con mulch orgánico

Este simple gesto favorece un rebrote vigoroso en primavera.

Árboles frutales: el secreto está en el suelo

El otoño es ideal para nutrir y proteger árboles frutales.

Cuidados clave:

Aplicar compost o estiércol maduro

Airear la tierra alrededor del tronco

Evitar fertilizantes químicos fuertes

Al mejorar el suelo ahora, garantizas una floración saludable y una mejor cosecha meses después.

Tip extra de jardinero: no limpies todo

Dejar algunas hojas secas, tallos y restos vegetales protege el suelo del frío, alimenta microorganismos y mejora la estructura del terreno. Un jardín “vivo” en otoño es un jardín poderoso en primavera.

La primavera no se improvisa: se construye en otoño. Cada bulbo plantado, cada poda bien hecha y cada puñado de compost es una promesa de color, aroma y vida. Dedicar tiempo al jardín ahora significa disfrutarlo al máximo cuando todo florece.