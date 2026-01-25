Polémica con TikTok en Estados Unidos. Foto: EFE.

La relación entre TikTok y Estados Unidos volvió a quedar en el centro del debate público. La entrada en vigencia de una nueva política de privacidad, obligatoria para seguir utilizando la plataforma, provocó un abandono masivo de usuarios preocupados por el alcance de la información que la aplicación puede recopilar y por el rol que jugarán empresas vinculadas al entorno político de Donald Trump en la gestión de esos datos.

El acuerdo permite que la red social de origen chino continúe operando legalmente en el país a través de una filial denominada TikTok USDS Joint Venture LLC, integrada por inversores estadounidenses. Esta reestructuración responde a las exigencias de las autoridades locales, que desde hace años buscan limitar el acceso de empresas extranjeras a datos sensibles de ciudadanos estadounidenses.

¿Qué datos podrá recopilar TikTok con la nueva política?

El documento de privacidad actualizado amplía de manera explícita el tipo de información que los usuarios autorizan a compartir. Además de los datos habituales, como nombre, correo electrónico, número telefónico o fecha de nacimiento, TikTok podrá acceder al contenido generado dentro de la plataforma, como videos, comentarios, mensajes privados y transmisiones en vivo.

La política también habilita la recolección de información técnica del dispositivo, historial de actividad, datos de compra, métodos de pago y, con autorización, contactos telefónicos y de redes sociales. Sin embargo, el punto más controversial es la inclusión expresa de datos personales sensibles, entre ellos:

Información sobre salud física o mental.

Orientación sexual e identidad de género.

Creencias religiosas.

Origen racial o étnico.

Nacionalidad y estatus migratorio.

Datos financieros y ubicación precisa.

Según TikTok, estos datos pueden surgir del propio contenido que publican los usuarios o de procesos de verificación de identidad, y serán tratados bajo la legislación estadounidense, incluida la Ley de Privacidad del Consumidor de California.

El rol de Oracle y el temor al uso político del algoritmo

Otro eje central de la polémica es que Oracle, la empresa tecnológica fundada por Larry Ellison, será la encargada de almacenar los datos de los usuarios en servidores ubicados en Estados Unidos. Ellison es uno de los empresarios más influyentes del país y un aliado cercano de Donald Trump, lo que despertó sospechas sobre el posible uso estratégico de la información.

A esto se suma la preocupación por el funcionamiento del algoritmo de TikTok. Muchos usuarios temen que, bajo el nuevo esquema, la plataforma priorice contenidos alineados con el movimiento MAGA, una inquietud alimentada por antecedentes recientes en otras redes sociales y por declaraciones del propio Trump, quien reconoció el impacto positivo de TikTok en su llegada al electorado joven durante las elecciones de 2024.

Un conflicto de larga data entre TikTok y Washington

La situación actual es el resultado de años de tensión. Durante la presidencia de Joe Biden, el gobierno estadounidense impulsó iniciativas para prohibir la aplicación por motivos de seguridad nacional.

Sin embargo, tras asumir nuevamente la presidencia, Donald Trump revocó esas medidas y abrió un proceso de negociación que desembocó en el acuerdo actual.

Mientras TikTok defiende la nueva estructura como una garantía de cumplimiento legal, una parte creciente de sus usuarios opta por abandonar la plataforma ante la falta de confianza en el manejo de sus datos personales.