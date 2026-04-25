El truco casero con piedras y agua que permite cultivar un hermoso bambú. Foto: Gemini IA.

El bambú es una de las plantas más elegidas a la hora de decorar interiores. Su estética minimalista, su verde intenso y su asociación con la armonía lo convierten en un recurso ideal para sumar un toque natural en cualquier ambiente.

Aunque es una decoración bellísima, no siempre es una opción accesible: dependiendo del tamaño, la presentación o si se trata del popular “bambú de la suerte”, su precio puede resultar elevado y su mantenimiento no siempre es tan simple como parece.

El truco fácil y económico para decorar tu hogar con un hermoso bambú. Foto: ChatGPT.

El truco fácil y económico para decorar tu hogar con un hermoso bambú

Sin embargo, hay una alternativa más económica y fácil para replicar en casa. En esta ocasión, el protagonista es el jengibre, un ingrediente común en la cocina que también puede convertirse en un aliado inesperado para quienes buscan una opción decorativa similar. La propuesta no apunta a cultivar bambú real, sino a lograr un efecto visual parecido, con brotes verdes que recuerdan a esta planta tan valorada.

Paso a paso: cómo usar el jengibre y las piedras para obtener un bambú casero

Cristina Cimadamore, especialista en flores y plantas y dueña del vivero Azahares (@cris.azahares), compartió este método en diálogo con Canal26.com y reveló un secreto que llamó la atención de muchos. “Este es un secreto que está muy bueno. En un cuenco, colocar piedras y agua, hasta cubrirlas. Sobre ellas, poner la raíz de jengibre. Al cabo de 15 días comienzan a enraizar y allí saldrán unos brotes iguales a los del bambú”, explicó.

¿Cómo hacer bambú casero con jengibre, piedras y agua? Foto: Gemini IA.

El procedimiento es simple y no requiere experiencia previa en jardinería. Solo hace falta elegir un recipiente, sumar algunas piedras para sostener la raíz y mantener el nivel de agua adecuado. Con el paso de los días, el jengibre empieza a desarrollar raíces y, eventualmente, brotes verdes que aportan frescura y un aire natural al espacio. Es una opción ideal para quienes buscan decorar sin gastar demasiado o sumar un detalle distinto en el hogar.

Si bien el resultado no reemplaza al bambú auténtico, sí logra un efecto visual atractivo y original. Además, permite experimentar con plantas de una manera más relajada y accesible, transformando un elemento cotidiano en un recurso decorativo con estilo propio.