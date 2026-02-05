Calor en Buenos Aires.

Uno de los países que más sufre el verano es Grecia, con termómetros que marcan temperaturas de más de 35 °C. Sin embargo, existe un método para hacerle frente al calor que sus habitantes utilizan desde hace siglos.

Se trata de un truco casero con cal, que sirve para mantener las casas frescas sin aire acondicionado ni ventiladores. Este material es económico, fácil de conseguir y no necesita de tecnología ni grandes obras.

Cómo funciona la cal contra el calor

La cal es un mineral que se utiliza históricamente en la construcción y, principalmente en Grecia, muchas viviendas tradicionales están pintadas con dicho material, sobre todo en las paredes exteriores.

El color blanco refleja gran parte de los rayos del sol, lo que evita que el calor se acumule en las paredes. De esta forma, el interior de las casas se mantiene más fresco durante todo el día.

Hogar, casas. Foto: Freepik

Principales ventajas de utilizar cal en los hogares

Una de las principales ventajas es que la cal es un material económico, especialmente si se lo compara con los sistemas de climatización modernos, que son caros de instalar y consumen mucha electricidad.

Además, es muy fácil de utilizar, ya que solo se necesita un pincel y cal diluida en agua para poder pintar las paredes en exterior.

Por otro lado, este material es ecológico, natural y biodegradable, además de ayudar a regular la humedad del ambiente y no generar impacto negativo con el medio ambiente.