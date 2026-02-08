Algunos signos del zodiaco vivirán una experiencia transformadora en mayo 2025. Foto: Freepik AI.

Un nuevo mes comienza, y con él se renuevan las energías que nos acompañarán en este nuevo ciclo. Para lo que sea que busques emprender en el segundo mes del año, conocer cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco te será de mucha utilidad.

Buscá el número de tu signo y tenelo en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales y tomarlos como “señales” en caso de que los necesites.

Los números de la suerte de cada signo para el domingo 8 de febrero de 2026

Aries: 5, 17, 24, 36, 48

Tauro: 8, 14, 22, 31, 45

Géminis: 3, 11, 27, 34, 42

Cáncer: 6, 19, 25, 38, 49

Leo: 1, 13, 28, 35, 44

Virgo: 4, 16, 21, 33, 40

Libra: 7, 18, 26, 37, 41

Escorpio: 2, 12, 29, 32, 47

Sagitario: 9, 15, 23, 39, 43

Capricornio: 6, 10, 20, 34, 46

Acuario: 5, 17, 24, 30, 45

Piscis: 1, 14, 22, 38, 50

Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Numerología, astrologia Foto: unsplash

Tabla pitagórica: el valor numérico de las letras

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:

Número de expresión: todas las letras del nombre completo.

Número del alma: solo vocales.

Número de personalidad: solo consonantes.