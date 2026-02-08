Limonero con tornillos a su alrededor. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Uno de los trucos más efectivos para que el limonero crezca sano es enterrar o clavar tornillos oxidados en el tronco del árbol. Según los expertos en jardinería, esta técnica funciona para aportar hierro y zinc, dos nutrientes muy importantes para la clorofila y la fotosíntesis.

Por otro lado, este método genera un “estrés inducido” al árbol que lo obliga a florecer y dar frutos como una especie de mecanismo de defensa, ya que al sentir un cuerpo extraño o una amenaza, el árbol interpreta que va a morir y acelera su ciclo de reproducción, creando más flores y frutos.

Si necesitás una solución rápida y efectiva para que el limonero recupere su color verde y vuelva a dar frutos, una alternativa profesional es colocar tornillos en la tierra, sin dudarlo.

Limonero, árbol. Foto: Freepik

Los 5 errores más comunes que hay que evitar para mantener un limonero vigoroso y sano

1- Regar de más

En esta época el árbol necesita más agua que en invierno, pero el exceso puede ser fatal. Un sustrato constantemente encharcado impide que las raíces respiren y favorece la aparición de hongos y pudriciones. La clave está en mantener la tierra húmeda, sin que llegue a empaparse.

2- Riego irregular

Saltarse días o mojar solo una parte del suelo genera estrés hídrico, lo que afecta el crecimiento y la floración. Para lograr una producción abundante, hay que regar de forma constante y asegurarse de que el agua llegue a todas las raíces.

3- No prestarle atención a la lluvia

En primavera, las precipitaciones suelen ser frecuentes. Si no se ajusta el riego en función del clima, se puede provocar exceso de humedad. Para evitar esto hay que observar el pronóstico y reducir el riego tras días lluviosos.

4- Regar a cualquier hora del día

El momento del día también influye. Si se riega al mediodía, gran parte del agua se evapora rápidamente y las raíces pueden quemarse. La mejor hora para hacerlo es temprano en la mañana o al atardecer.

5- No adaptar el riego al tipo de plantación

Un limonero en maceta necesita riegos más frecuentes, pero en menor cantidad, mientras que uno en tierra requiere riegos menos seguidos pero más profundos. Ajustar la frecuencia y el volumen de agua según el tamaño y ubicación del árbol es esencial para su bienestar.

Limonero, árbol. Foto: Freepik

Consejo extra para saber cuidar mejor del limonero

No usar agua a temperaturas extremas:

El agua demasiado fría o caliente puede dañar las raíces. Lo ideal es utilizar agua a temperatura ambiente para evitar cualquier tipo de shock térmico. En ese sentido, prestarle atención a la temperatura del agua no es un dato menor.

Con estos cuidados, es muy probable que el limonero pueda crecer fuerte, saludable y recompense a quien lo cuida con una cosecha llena de limones frescos y perfumados.