Finlandia cambió el plástico por barro en los parques infantiles:

Finlandia cambió el plástico por barro en los parques infantiles. Foto: Gemini IA.

En Finlandia, un experimento educativo y científico está cambiando la forma en que se piensa el juego infantil. En lugar de superficies de goma, plástico o grava, 43 guarderías reemplazaron los materiales tradicionales de los parques infantiles por elementos naturales como tierra, arena, musgo, plantas y suelo forestal.

El objetivo fue simple pero innovador: aumentar la exposición de los niños a microbios naturales a través del juego diario en entornos más biodiversos.

Parques infantiles convertidos en pequeños ecosistemas

Según reportes del proyecto, espacios como la guardería Humpula en la ciudad de Lahti fueron rediseñados para parecerse más a un entorno natural que a un patio de juegos convencional. Los niños comenzaron a interactuar directamente con la tierra, el compost y la vegetación, cavando, explorando y jugando sin barreras artificiales.

En algunos casos, incluso se incorporó suelo forestal vivo importado, con musgo y vegetación autóctona, para enriquecer la diversidad microbiana del entorno.

Este enfoque se enmarca dentro de una visión educativa más amplia: el aprendizaje al aire libre durante todo el año, sin importar el clima, como parte del desarrollo infantil.

Qué midió el estudio y cuáles fueron los resultados

El experimento fue liderado por el Instituto de Recursos Naturales de Finlandia y siguió a aproximadamente 75 niños en distintos tipos de guarderías: algunas con patios tradicionales y otras con entornos naturales intervenidos.

Durante dos años, los investigadores analizaron muestras de piel, saliva, rostro y sangre para evaluar cambios en la microbiota y el sistema inmunológico.

Los resultados mostraron diferencias significativas en los niños que jugaban en entornos más naturales:

Menor presencia de bacterias asociadas a enfermedades en la piel

Cambios en la microbiota intestinal vinculados a menor inflamación

Aumento de células T reguladoras del sistema inmunológico

Respuestas inmunes más robustas en comparación con entornos tradicionales

Estos hallazgos se relacionan con la llamada hipótesis de la biodiversidad, que plantea que la menor exposición a microbios naturales en la infancia podría estar asociada al aumento de alergias y enfermedades autoinmunes.

Finlandia cambió el plástico por barro en los parques infantiles. Foto: ChatGPT.

Por qué “ensuciarse” volvió al centro del debate científico

Lejos de ser solo una discusión educativa, el experimento reabrió el debate sobre qué tan “limpios” deberían ser los entornos infantiles modernos. La idea central no es que la suciedad sea beneficiosa por sí misma, sino que la diversidad microbiana del entorno cumple un rol importante en el desarrollo del sistema inmunológico.

Algunos estudios citados por investigadores advierten que la pérdida de biodiversidad en los espacios urbanos puede afectar la regulación inmunitaria y contribuir al desarrollo de alergias y asma.

El impacto más allá de la salud: ciudades y educación

El caso de Finlandia también alimenta discusiones más amplias sobre urbanismo y diseño de ciudades. En paralelo, algunos científicos proponen el concepto de “ciudades probióticas”, donde parques, escuelas y espacios públicos se diseñen incorporando materiales vivos y paisajismo orientado al microbioma.

En este marco, el experimento finlandés funciona como una prueba en escala real de estas ideas: en lugar de teorizar, se modificó el entorno y se observaron los efectos.

Finlandia cambió el plástico por barro en los parques infantiles. Foto: ChatGPT.

Un cambio en la forma de entender la infancia

El estudio también pone en contraste cómo han cambiado las infancias en las últimas décadas. Antes, el contacto con tierra, plantas y animales era cotidiano. Hoy, en muchos entornos urbanos, ese vínculo fue reemplazado por espacios más controlados y superficies desinfectadas.

Si bien los investigadores aclaran que los resultados no prueban una relación directa de causa y efecto, sí muestran un patrón que despierta interés creciente sobre el rol del entorno en el desarrollo infantil.

Una pregunta abierta sobre el futuro de los espacios urbanos

El experimento finlandés no cierra el debate, pero sí lo amplía. ¿Cuánto influye el entorno natural en la salud a largo plazo? ¿Qué efectos puede tener la pérdida de contacto con la biodiversidad en la infancia?

Mientras la investigación continúa, Finlandia ya dejó instalada una idea que gana fuerza en todo el mundo: la forma en que diseñamos los espacios donde crecen los niños podría ser tan importante como lo que aprenden dentro de ellos.