Buena suerte. Foto: Pexels

Este lunes 9 de febrero de 2026 comenzamos la segunda semana del segundo mes del año. Y como siempre, conocer los números de la suerte de este día para cada signo del zodíaco, nos ayudará a saber cuáles son las cifras aliadas de esta jornada.

Para juegos de azar, rituales energéticos, y pequeñas decisiones cotidianas, conocer tus números para el día de hoy puede ser un gran aliado.

Los números de la suerte de cada signo del zodiaco para el lunes 9 de febrero de 2025

Aries: 7, 18, 26, 35, 44

Tauro: 4, 12, 21, 33, 47

Géminis: 9, 16, 24, 31, 45

Cáncer: 1, 14, 27, 38, 49

Leo: 6, 11, 23, 34, 42

Virgo: 3, 17, 22, 36, 40

Libra: 8, 15, 28, 37, 41

Escorpio: 5, 13, 25, 32, 48

Sagitario: 10, 19, 29, 39, 43

Capricornio: 2, 14, 20, 34, 46

Acuario: 7, 18, 26, 30, 45

Piscis: 1, 12, 24, 38, 50

Para qué sirven los números de la suerte

Los números de la suerte se usan, sobre todo, como un recurso simbólico que acompaña decisiones, momentos y expectativas. No prometen resultados ni funcionan como una fórmula mágica, pero muchas personas los incorporan porque aportan una sensación de guía, de elección consciente o simplemente de juego. Elegir un número “propio” puede volver más significativo algo tan simple como una fecha, una apuesta o una decisión cotidiana.

En el plano de la numerología, los números se interpretan como expresiones de ciclos y energías. Desde esta mirada, cada cifra tiene un valor simbólico que se vincula con rasgos personales, etapas de la vida o estados emocionales. Por eso, los números de la suerte suelen asociarse al signo zodiacal, al día o a datos personales como el nombre o la fecha de nacimiento.

¿Cuál es tu karma, según tu fecha de nacimiento? Foto Freepik

También cumplen una función ligada a la intuición y a las señales. Hay quienes les prestan atención cuando un número se repite o aparece de forma inesperada, no como una verdad absoluta, sino como una invitación a observar el contexto o a reflexionar sobre lo que está pasando en ese momento.

Por último, los números de la suerte tienen un peso cultural y narrativo. Están presentes en tradiciones, creencias populares y contenidos editoriales porque conectan con algo familiar y emocional. En ese sentido, funcionan más como un lenguaje simbólico compartido que como una predicción, mezclando entretenimiento, costumbre y búsqueda de sentido.