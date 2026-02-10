Persona, fortuna, dinero. Foto Freepik

Buscar patrones, señales o coincidencias forma parte de la rutina diaria de muchas personas. Para este martes 10 de febrero de 2026, la numerología ofrece una interpretación especial basada en los números de la suerte y su carga simbólica. Conocé los números de la suerte, signo por signo.

Los números de la suerte de cada signo para el martes 10 de febrero de 2026

Aries: 5, 14, 22, 37, 46

Tauro: 8, 17, 26, 34, 41

Géminis: 3, 12, 24, 33, 45

Cáncer: 6, 11, 20, 31, 48

Leo: 1, 16, 27, 38, 44

Virgo: 7, 13, 25, 32, 42

Libra: 4, 18, 29, 36, 47

Escorpio: 9, 15, 21, 35, 49

Sagitario: 2, 19, 28, 39, 43

Capricornio: 10, 23, 30, 40, 50

Acuario: 6, 14, 26, 34, 45

Piscis: 8, 12, 22, 31, 41

Numerología: qué revelan los números y cómo calcularlos

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Tabla pitagórica de letras y números:

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Primero se toma el nombre completo, por ejemplo María López, y se convierte cada letra en un número:

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.