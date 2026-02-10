Tuft Bob: así es el corte de pelo que es tendencia en 2026

Un cambio de look resulta clave para cualquier transformación: puede suavizar los rasgos, aportar movimiento y darle luz al rostro.

Lejos de los estilos rígidos o demasiado estructurados, los cortes que rejuvenecen apuestan por la ligereza, el volumen bien distribuido y las líneas descontracturadas. Un buen corte no solo mejora la apariencia, sino que también facilita el peinado diario y acompaña el ritmo de vida.

Tuft Bob: el corte de pelo del año. Foto: Pexels

Si buscás un cambio estético profundo, te presentamos la tendencia de este 2026, una versión que está haciendo furor tanto en pasarelas como en redes sociales y peluquerías: el Tuft Bob.

Se trata de uno de los estilos más elegidos por su versatilidad y comodidad y es el favorito de varias famosas como Zoe Kravitz, Emma Stone y Lily Collins.

Lily Collins y su versión del Tuft Bob Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

El Tuft Bob es un corte de pelo inspirado en el clásico bob, pero con un giro que lo destaca: incorpora un pequeño “tuft” o mechón levantado en la parte posterior, además de capas y puntas ligeramente abiertas hacia afuera, combinación que aporta volumen estratégico y movimiento natural al cabello.

En resumen, se trata de una estética más despreocupada, texturada y con carácter, perfecta para quien busca un look moderno.

Zoe Kravitz luciendo el corte del año Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Para qué rostros es ideal este corte

El Tuft Bob es especialmente favorecedor para rostros ovalados, alargados o en forma de corazón. Además, es ideal para personas que quieren un cambio de look sin cortar demasiado y que buscan un estilo que se vea bien con y sin peinado perfecto.

Tuft Bob, el corte tendencia de este año Foto: Pexels

Es importante tener en cuenta que para conservar la forma y el volumen deben hacerse retoques cada 6–8 semanas.

Asimismo, se puede perfeccionar con plancha o secador con cepillo redondo para levantar las puntas y potenciar el tuft.