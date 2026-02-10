Tuft Bob: el corte de pelo versátil, cómodo y que aman las famosas
Verse más frescas y jóvenes no requiere de retoques estéticos, sino de un cambio de look preciso y moderno. Te presentamos el estilo que empezaron a imponer figuras como Zoe Kravitz, Emma Stone y Lily Collins.
Un cambio de look resulta clave para cualquier transformación: puede suavizar los rasgos, aportar movimiento y darle luz al rostro.
Lejos de los estilos rígidos o demasiado estructurados, los cortes que rejuvenecen apuestan por la ligereza, el volumen bien distribuido y las líneas descontracturadas. Un buen corte no solo mejora la apariencia, sino que también facilita el peinado diario y acompaña el ritmo de vida.
Si buscás un cambio estético profundo, te presentamos la tendencia de este 2026, una versión que está haciendo furor tanto en pasarelas como en redes sociales y peluquerías: el Tuft Bob.
Se trata de uno de los estilos más elegidos por su versatilidad y comodidad y es el favorito de varias famosas como Zoe Kravitz, Emma Stone y Lily Collins.
El Tuft Bob es un corte de pelo inspirado en el clásico bob, pero con un giro que lo destaca: incorpora un pequeño “tuft” o mechón levantado en la parte posterior, además de capas y puntas ligeramente abiertas hacia afuera, combinación que aporta volumen estratégico y movimiento natural al cabello.
En resumen, se trata de una estética más despreocupada, texturada y con carácter, perfecta para quien busca un look moderno.
Para qué rostros es ideal este corte
El Tuft Bob es especialmente favorecedor para rostros ovalados, alargados o en forma de corazón. Además, es ideal para personas que quieren un cambio de look sin cortar demasiado y que buscan un estilo que se vea bien con y sin peinado perfecto.
Es importante tener en cuenta que para conservar la forma y el volumen deben hacerse retoques cada 6–8 semanas.
Asimismo, se puede perfeccionar con plancha o secador con cepillo redondo para levantar las puntas y potenciar el tuft.