Por qué recomiendan regar el aloe vera con agua de papa:

Regar el aloe vera con agua de papa. Foto: Unsplash.

El Aloe vera es una de las plantas más elegidas para tener en casa. Es resistente, fácil de mantener y además se utiliza tanto con fines decorativos como por sus propiedades naturales. Sin embargo, aunque parece una planta muy fuerte, necesita ciertos cuidados para mantenerse saludable y con hojas firmes. Entre los trucos caseros más comentados por aficionados a la jardinería aparece uno sencillo: regarla con agua de papa.

Quienes recomiendan este método aseguran que puede aportar algunos nutrientes que favorecen el desarrollo de la planta y ayudan a que crezca más fuerte.

El truco para que el aloe vera crezca fuerte. Foto: Unsplash.

Regar el aloe vera con agua de papa: cuáles son sus beneficios

El agua que queda después de hervir papas —y que muchas veces se descarta— contiene pequeñas cantidades de minerales como potasio y fósforo. Estos nutrientes pueden resultar beneficiosos para varias plantas.

En el caso del Aloe vera, este truco puede aportar algunos beneficios:

Enriquece el sustrato: el agua de cocción puede sumar minerales al suelo donde está plantado el aloe.

Favorece el crecimiento: una tierra con más nutrientes puede ayudar a que las hojas se desarrollen más fuertes.

Fortalece las raíces: los minerales contribuyen a que el sistema radicular esté más saludable, lo que facilita la absorción de agua y nutrientes.

El truco para que el aloe vera crezca fuerte. Foto: Unsplash.

Cómo preparar agua de papa para regar el aloe vera

El procedimiento es muy simple y se puede hacer con ingredientes que ya hay en casa:

Hervir papas en agua sin agregar sal ni condimentos. Dejar que el agua se enfríe por completo. Colar el líquido para retirar cualquier resto de papa. Utilizar esa agua para regar la planta.

Es importante que el agua esté fría o a temperatura ambiente antes de usarla para evitar dañar las raíces.

Cómo preparar agua de papa para regar el aloe vera. Foto: Grok AI.

Cada cuánto usar este truco en el aloe vera

Aunque puede ser un aporte interesante para la planta, conviene no usarlo con demasiada frecuencia. El Aloe vera no tolera bien el exceso de humedad, por lo que lo más recomendable es aplicar este riego especial cada dos o tres semanas y alternarlo con el riego habitual.

De esta manera, la planta puede aprovechar los nutrientes sin afectar su equilibrio natural.