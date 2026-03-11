El jazmín del cielo Foto: Foto generada con IA

Si estás buscando una especie diferente, fácil de cuidar y capaz de transformar cualquier rincón verde, existe una planta que está conquistando a los fanáticos de la jardinería por un detalle irresistible: produce flores que parecen pequeñas estrellas azules, brillantes y perfectas. Y aunque a primera vista pueda pasar desapercibida, cuando florece se convierte en una auténtica joya natural.

Esa protagonista es la Campanilla China (Platycodon grandiflorus), una planta ornamental muy valorada por su forma única, su resistencia y su impactante colorido. Sus flores abren como globitos inflados y luego estallan en una estrella azul, un efecto que la vuelve una de las opciones más buscadas para jardines y terrazas.

Una flor con forma de estrella que no pasa inadvertida

La Campanilla China se destaca por sus flores pentagonales perfectamente definidas, una característica propia de las plantas llamadas “estrelladas”. De acuerdo con guías botánicas, estas flores presentan pétalos puntiagudos que forman una figura de estrella acampanada, lo que genera un efecto visual único en macetas, canteros o bordes.

El color azul intenso es otro de sus grandes atractivos. No es fácil encontrar flores naturalmente azules en el jardín, por lo que esta especie gana popularidad entre quienes buscan variedad cromática y un toque exótico sin complicarse con cuidados complejos.

Florece durante varios meses y es ideal para cubrir muros, cercos o llenar de color el patio Foto: Unsplash

¿Por qué es una de las plantas más elegidas?

Porque es resistente y fácil de mantener

La Campanilla China es una planta perenne que soporta muy bien el frío y las bajas temperaturas. Durante el invierno, su parte aérea puede desaparecer, pero sus tubérculos subterráneos permanecen vivos y vuelven a brotar con fuerza en la primavera siguiente.

Porque su floración es abundante y decorativa

Las flores comienzan a aparecer desde finales de primavera y continúan a lo largo del verano. Su forma, color y tamaño la vuelven ideal para aportar elegancia y un toque de fantasía a cualquier espacio verde.

Porque combina con todo tipo de estilos de jardín

Su porte compacto y su estética delicada permiten integrarla tanto en jardines modernos como rústicos o minimalistas. También funciona muy bien en balcones y patios pequeños.

Esta planta se adapta bien tanto a jardines como a macetas Foto: Unsplash

Cuidados básicos para que florezca al máximo

Aunque es una especie resistente, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones para disfrutarla a pleno:

Luz : prefiere pleno sol o semisombra, siempre con buena iluminación.

Riego : moderado; el suelo debe mantenerse húmedo pero sin encharcarse.

Suelo : necesita un sustrato bien drenado para evitar pudriciones.

Poda: retirar las flores marchitas estimula nuevas floraciones.

Además, sus tallos pueden adquirir cierto peso con los años, por lo que a veces se recomienda un pequeño tutor para sostenerla.

Una estrella azul que transforma el jardín

La combinación de su forma estrellada, su tonalidad azul vibrante y su facilidad de cultivo explica por qué la Campanilla China se volvió una de las plantas más elegidas por jardineros principiantes y expertos. Es decorativa, versátil y sorprendente, capaz de brindar un efecto visual sofisticado sin exigir cuidados complejos.

Si buscás sumar una especie distinta y encantadora, esta flor azul en forma de estrella es una apuesta segura para convertir cualquier rincón en un espacio lleno de magia.