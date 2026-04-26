INTA desarrolló una nueva flor ornamental con color único y gran resistencia. Foto: Facebook / INTA Argentina.

Un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) logró desarrollar una nueva variedad ornamental que ya genera interés en el sector de viveros y paisajismo. Se trata de “Serena INTA Bariloche”, una planta de tipo glandularia que se distingue por su particular tonalidad rosada que se difumina con el blanco y por su notable resistencia a condiciones climáticas adversas.

El desarrollo se llevó a cabo en la sede del INTA en San Carlos de Bariloche, donde los especialistas trabajan en programas de mejoramiento genético orientados a la obtención de nuevas variedades con valor comercial. En este caso, el objetivo fue crear una planta que no solo resultara atractiva visualmente, sino que también pudiera adaptarse a diferentes regiones del país.

INTA desarrolló una nueva flor ornamental con color único y gran resistencia. Foto: Argentina.gob.ar.

“Esta variedad surgió en Bariloche. El Programa de Mejoramiento consiste en realizar cruzamientos entre variedades que seleccionamos como padres y a partir de ahí, obtenemos nuevas variedades“, explicó el ingeniero en Recursos Naturales Ariel Mazzoni, investigador del Grupo de Cultivos Intensivos del INTA, para RíoNegro.com y Lorena Roncarolo.

Un proceso científico detrás de cada flor

El desarrollo de “Serena” es el resultado de años de trabajo. El proceso comienza con el cruce del polen de una planta con la parte femenina de otra, para luego germinar las semillas y evaluar las características de las nuevas plantas obtenidas. “Vamos buscando atributos ornamentales para poder desarrollar un nuevo producto para el mercado de viveros“, argumentó Mazzoni.

En este caso, los investigadores lograron una combinación inédita de colores. “Hace dos años cruzamos esa planta de color blanco con otras de flores rosadas y obtuvimos Serena INTA Bariloche, un mix entre los dos colores. Es una novedad a nivel color de la flor dentro de las verbenas. Sus flores -inflorescencias- son de gran tamaño, rondan los 5 o 6 centímetros y la planta tiene una arquitectura armónica“, detalló.

El desarrollo de “Serena” es el resultado de años de trabajo. El proceso comienza con el cruce del polen de una planta con la parte femenina de otra. Foto: Argentina.gob.ar.

Además de su estética, uno de los principales atributos de esta variedad es su capacidad de adaptación. Se trata de una planta rústica, capaz de tolerar amplitudes térmicas y resistir bajas temperaturas, lo que la convierte en una opción ideal para distintas regiones del país.

Floración prolongada y bajo mantenimiento

Otra de las ventajas de “Serena INTA Bariloche” es su prolongado período de floración. A diferencia de otras especies que florecen en momentos puntuales, esta variedad mantiene sus flores durante gran parte del año.

“Muchas veces, buscamos plantas para los jardines que florezcan en determinados momentos; en cambio, estas variedades que estamos desarrollando florecen toda la temporada“, señaló el especialista.

Estas características, sumadas a su bajo requerimiento de cuidados (pleno sol, riego moderado y mantenimiento básico), la posicionan como una alternativa atractiva tanto para jardineros aficionados como para proyectos de paisajismo.

INTA desarrolló una nueva flor ornamental con color único y gran resistencia. Foto: Argentina.gob.ar.

Del laboratorio al vivero

El proceso de desarrollo no finaliza con la obtención de la planta. Una vez seleccionada, la variedad es registrada oficialmente, en este caso, ante el Instituto Nacional de Semillas, y luego transferida a viveros que se encargan de su multiplicación y distribución.

“En este caso, son plantas ornamentales. El INTA inscribe y mantiene el material de respaldo: tenemos la responsabilidad de tener esas plantas madres que van abastecer a fin de que todas sean homogéneas y estables en sus características”, explicó Mazzoni.

Actualmente, “Serena INTA Bariloche” ya está disponible para su comercialización en Argentina, con potencial para expandirse a distintas regiones gracias a su adaptabilidad.

El desarrollo se llevó a cabo en la sede del INTA en San Carlos de Bariloche, donde los especialistas trabajan en programas de mejoramiento genético orientados a la obtención de nuevas variedades con valor comercial. Foto: Facebook / INTA Argentina.

Junto a “Serena”, el INTA también registró otras dos variedades: “Navidad INTA” y “Floriana INTA”, que presentan características distintivas en cuanto a color y estructura.

“Navidad INTA Bariloche” fue descrita como “muy llamativa por sus grandes inflorescencias de color rojo intenso, muy similar al color rojo de los adornos navideños, de ahí su nombre. Es una planta que se destaca en el campo debido a su porte y el color rojo de sus flores”.

Por su parte, “Floriana INTA” se caracteriza por sus flores de color lila y su capacidad para atraer polinizadores, lo que la convierte en una opción beneficiosa para el ecosistema del jardín.