Números de la suerte. Foto: Unsplash.

La suerte suele representarse a través de los números, y para muchas personas la numerología se convirtió en una guía habitual en su vida diaria.

Esta semana, la energía está marcada por una combinación de números de la suerte que influye de manera distinta en cada signo del zodíaco. Conocer su significado puede ser clave para transitar los días con mayor claridad, enfoque y confianza.

Los números de la suerte del martes 28 de abril de 2026, signo por signo

Aries: 3, 11, 27, 42

Tauro: 6, 14, 25, 39

Géminis: 5, 13, 21, 36

Cáncer: 2, 10, 18, 44

Leo: 1, 9, 23, 35

Virgo: 7, 16, 28, 40

Libra: 8, 15, 24, 33

Escorpio: 4, 12, 29, 41

Sagitario: 17, 22, 30, 45

Capricornio: 19, 26, 31, 43

Acuario: 20, 32, 37, 46

Piscis: 6, 18, 34, 47

Números de la suerte. Foto: Pexels.

Numerología: lo que hay que saber

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Significado de los números según la numerología

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:

Número de expresión: todas las letras del nombre completo.

Número del alma: solo vocales.

Número de personalidad: solo consonantes.