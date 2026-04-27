Plantas a cuidar en mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Mayo es un mes de transición que suele engañar. Los días todavía pueden ser agradables, pero las noches frías empiezan a afectar silenciosamente a muchas plantas, sobre todo a aquellas que vienen de un crecimiento activo en verano. Para quienes tienen jardín, balcón o terraza, este es el momento clave para actuar: lo que no se proteja ahora puede perderse en pocas semanas.

No todas las especies reaccionan igual al descenso térmico. Algunas son resistentes por naturaleza, pero otras necesitan atención inmediata para evitar daños irreversibles. Con algunos cuidados simples, es posible atravesar el invierno con un jardín saludable y listo para rebrotar en primavera.

Las plantas más sensibles al frío de mayo

Plantas tropicales y de clima cálido

Son las más vulnerables. Crotones, hibiscus, palmeras jóvenes, chefleras y ficus sufren cuando las temperaturas bajan de los 10 °C. El frío ralentiza su metabolismo, provoca caída de hojas y, en casos extremos, pudrición de raíces.

Plantas a cuidar en otoño Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cómo cuidarlas:

Trasladarlas a espacios interiores luminosos.

Evitar corrientes de aire frío.

Reducir el riego: el exceso de agua en frío es letal.

Plantas con floración prolongada

Geranios, petunias, begonias y alegrías del hogar suelen verse sanas hasta que una noche fría las “quema”. Mayo suele ser su punto crítico.

Claves de protección:

Podas suaves para reducir el estrés.

Ubicarlas cerca de paredes o sectores protegidos.

Cubrirlas con manta térmica o tela antihelada por la noche.

Aromáticas delicadas

Albahaca, cedrón, menta joven y citronella sufren mucho las primeras heladas. Aunque algunas “revivan” en primavera, otras no sobreviven al frío intenso.

Recomendación:

Cultivarlas en macetas para poder moverlas.

Proteger el sustrato con mulch o paja.

Evitar cosechas intensas durante mayo.

Suculentas y cactus no rústicos

Aunque muchos creen que los cactus resisten todo, no todos toleran el frío y la humedad invernal. Las suculentas, especialmente, son sensibles al exceso de agua en bajas temperaturas.

Cuidados clave:

Suspender el riego en días fríos.

Protegerlas de la lluvia.

Ubicarlas en lugares con sol directo durante el día.

Errores comunes que dañan las plantas en mayo

Uno de los errores más frecuentes es seguir con la rutina de riego del verano. En otoño e invierno, las plantas necesitan menos agua y los suelos tardan más en secarse. El riego excesivo, combinado con frío, favorece hongos y enfermedades.

Otro error habitual es podar de forma agresiva. En mayo solo se recomiendan podas livianas y de mantenimiento. Las podas fuertes deben reservarse para fines de invierno o inicio de primavera.

Cómo crear un “escudo térmico” en el jardín

No hace falta gastar dinero para proteger las plantas:

Mulch o cobertura orgánica: hojas secas, corteza o paja mantienen la temperatura del suelo.

Ubicación estratégica: agrupar macetas crea microclimas más cálidos.

Tela antiheladas o sábanas viejas: colocarlas solo por la noche y retirarlas durante el día.

Macetas elevadas: evitan el contacto directo con suelos fríos.

Plantas a cuidar en mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Mayo: mes clave para pensar en el invierno

Lo que se haga durante mayo define la salud del jardín para los próximos meses. Prevenir es mucho más fácil que recuperar una planta dañada por el frío. Observar, reducir riegos, proteger y reubicar plantas sensibles son acciones simples que marcan una gran diferencia.

Un jardín bien cuidado en otoño no solo sobrevive al invierno: llega a la primavera con más fuerza, menos enfermedades y mejor floración.

Mayo no es el final del crecimiento, sino el inicio del descanso. Y saber acompañar ese proceso es el verdadero secreto de la jardinería.