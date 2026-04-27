Alerta en el jardín: las plantas que más sufren el frío de mayo y cómo protegerlas a tiempo
La llegada de mayo marca un quiebre clave para el jardín: bajan las temperaturas, aparecen las primeras heladas y algunas plantas necesitan cuidados especiales para sobrevivir al invierno.
Mayo es un mes de transición que suele engañar. Los días todavía pueden ser agradables, pero las noches frías empiezan a afectar silenciosamente a muchas plantas, sobre todo a aquellas que vienen de un crecimiento activo en verano. Para quienes tienen jardín, balcón o terraza, este es el momento clave para actuar: lo que no se proteja ahora puede perderse en pocas semanas.
No todas las especies reaccionan igual al descenso térmico. Algunas son resistentes por naturaleza, pero otras necesitan atención inmediata para evitar daños irreversibles. Con algunos cuidados simples, es posible atravesar el invierno con un jardín saludable y listo para rebrotar en primavera.
Las plantas más sensibles al frío de mayo
Plantas tropicales y de clima cálido
Son las más vulnerables. Crotones, hibiscus, palmeras jóvenes, chefleras y ficus sufren cuando las temperaturas bajan de los 10 °C. El frío ralentiza su metabolismo, provoca caída de hojas y, en casos extremos, pudrición de raíces.
Cómo cuidarlas:
- Trasladarlas a espacios interiores luminosos.
- Evitar corrientes de aire frío.
- Reducir el riego: el exceso de agua en frío es letal.
Plantas con floración prolongada
Geranios, petunias, begonias y alegrías del hogar suelen verse sanas hasta que una noche fría las “quema”. Mayo suele ser su punto crítico.
Claves de protección:
- Podas suaves para reducir el estrés.
- Ubicarlas cerca de paredes o sectores protegidos.
- Cubrirlas con manta térmica o tela antihelada por la noche.
Aromáticas delicadas
Albahaca, cedrón, menta joven y citronella sufren mucho las primeras heladas. Aunque algunas “revivan” en primavera, otras no sobreviven al frío intenso.
Recomendación:
- Cultivarlas en macetas para poder moverlas.
- Proteger el sustrato con mulch o paja.
- Evitar cosechas intensas durante mayo.
Suculentas y cactus no rústicos
Aunque muchos creen que los cactus resisten todo, no todos toleran el frío y la humedad invernal. Las suculentas, especialmente, son sensibles al exceso de agua en bajas temperaturas.
Cuidados clave:
- Suspender el riego en días fríos.
- Protegerlas de la lluvia.
- Ubicarlas en lugares con sol directo durante el día.
Errores comunes que dañan las plantas en mayo
Uno de los errores más frecuentes es seguir con la rutina de riego del verano. En otoño e invierno, las plantas necesitan menos agua y los suelos tardan más en secarse. El riego excesivo, combinado con frío, favorece hongos y enfermedades.
Otro error habitual es podar de forma agresiva. En mayo solo se recomiendan podas livianas y de mantenimiento. Las podas fuertes deben reservarse para fines de invierno o inicio de primavera.
Cómo crear un “escudo térmico” en el jardín
No hace falta gastar dinero para proteger las plantas:
- Mulch o cobertura orgánica: hojas secas, corteza o paja mantienen la temperatura del suelo.
- Ubicación estratégica: agrupar macetas crea microclimas más cálidos.
- Tela antiheladas o sábanas viejas: colocarlas solo por la noche y retirarlas durante el día.
- Macetas elevadas: evitan el contacto directo con suelos fríos.
Mayo: mes clave para pensar en el invierno
Lo que se haga durante mayo define la salud del jardín para los próximos meses. Prevenir es mucho más fácil que recuperar una planta dañada por el frío. Observar, reducir riegos, proteger y reubicar plantas sensibles son acciones simples que marcan una gran diferencia.
Un jardín bien cuidado en otoño no solo sobrevive al invierno: llega a la primavera con más fuerza, menos enfermedades y mejor floración.
Mayo no es el final del crecimiento, sino el inicio del descanso. Y saber acompañar ese proceso es el verdadero secreto de la jardinería.