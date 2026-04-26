La marca Vauquita, reconocida por sus tradicionales caramelos y tabletas de dulce de leche, apuesta a un nuevo producto. Foto: Foto generada con IA Canal 26

El clásico sabor del dulce de leche argentino suma una nueva propuesta que ya empieza a generar repercusión entre fanáticos y consumidores: el lanzamiento del Alfajor Vauquita “Sublime” sin gluten de 70 gramos.

Con una presentación en caja de 12 unidades y un precio estimado de $9.400 en 2026, el producto busca posicionarse como una alternativa innovadora dentro del competitivo mercado de alfajores.

Alfajor Vauquita “Sublime”. Video: Instagram / donyaco_golosineria.

La marca Vauquita, reconocida por sus tradicionales caramelos y tabletas de dulce de leche, apuesta a un formato que combina identidad y novedad. Según se desprende de las primeras reseñas y pruebas de consumidores, el diferencial del producto radica en su estructura: tapas elaboradas a base del propio dulce de leche Vauquita, recubiertas con chocolate semiamargo.

“Hasta ahora lo mejor que he probado de Vauquita… vamos a probar el nuevo alfajor que acaba de sacar, el Vauquita sublime. Siempre me gusta la primera aclaración que es sin gluten. Lo especial de este alfajor es que dice que está hecho con tapas de Vauquita”, señala una de las primeras evaluaciones difundidas tras su lanzamiento.

Nuevo alfajor Vauquita: sabor intenso y un perfil bien argentino

El alfajor presenta un perfil claramente orientado a los amantes del dulce. “Explota de dulce de leche. Así que son tapas de Vauquita recubierto en chocolate semi amargo”, describe la reseña, destacando la intensidad del relleno como uno de sus principales atributos.

Alfajor Vauquita “Sublime”. Foto: Mercado Libre.

El equilibrio con el chocolate semiamargo aparece como un punto clave para contrarrestar la dulzura predominante, en una combinación que apunta a un público amplio pero especialmente a quienes ya son seguidores de la marca.

Las primeras impresiones del producto son positivas y marcan un posible camino de éxito comercial. “Llegó el momento de la verdad… me sorprendió para bien. Vauquita tiene su público, pero esto está buenísima. Hasta ahora lo mejor que he probado de Vauquita”, afirma el testimonio.

Además, se destaca su condición sin gluten, un factor cada vez más relevante en el consumo actual, ya que amplía el alcance del producto a personas con celiaquía o que optan por este tipo de alimentación.

Alfajor Vauquita “Sublime”. Foto: Mercado Libre.

El lanzamiento del “Sublime” se da en un contexto donde las marcas buscan diferenciarse a través de nuevas texturas, ingredientes y propuestas. En ese escenario, Vauquita apuesta a capitalizar su identidad histórica para ofrecer una experiencia distinta dentro del universo del alfajor.

“Recomiendo este producto con todo, alfajor de 70 gramos sin gluten Vauquita sublime”, concluye la reseña, sintetizando el entusiasmo que comienza a rodear a este nuevo producto.