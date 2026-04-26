Aman el sol y florecen en otoño:

Qué plantar en mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuando llega mayo y el otoño empieza a sentirse en serio, muchas personas creen que la jardinería entra en pausa. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Es uno de los mejores momentos del año para plantar, especialmente aquellas especies que aman el sol y se adaptan a las temperaturas más frescas.

Con menos estrés hídrico, menor presión de plagas y un suelo todavía tibio, el otoño ofrece condiciones ideales para que las plantas se establezcan con fuerza, desarrollen raíces profundas y arranquen la próxima primavera con ventaja.

Si tenés un jardín, cantero, balcón o terraza bien iluminada, estas son las plantas amantes del sol que conviene plantar en mayo.

Por qué mayo es un mes clave para plantar a pleno sol

A diferencia del verano, donde el calor extremo puede castigar a las plantas jóvenes, el otoño permite un crecimiento más equilibrado. En mayo:

El sol sigue siendo intenso, pero más amable.

La evaporación es menor.

El suelo conserva humedad.

Las raíces crecen más que el follaje, fortaleciendo la planta.

Por eso, todo lo que se plante ahora llegará mejor preparado al invierno y florecerá con más fuerza.

Pensamientos (Violas): color asegurado en los meses fríos

Los pensamientos son un clásico de otoño e invierno. Aman el sol directo, toleran bien las bajas temperaturas y ofrecen una floración continua cuando otras plantas descansan.

Ideales para canteros, macetas y jardineras.

Requieren riego moderado.

Florecen durante varios meses seguidos.

Plantar pensamientos en mayo garantiza color cuando el jardín suele apagarse.

Qué plantar en mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Caléndula: rústica, solar y muy fácil de cuidar

La caléndula es perfecta para quienes buscan plantas resistentes y agradecidas. Soporta pleno sol, temperaturas frescas y florece incluso en condiciones difíciles.

Se puede sembrar por semilla directamente en la tierra.

Tiene propiedades repelentes de insectos.

Tolera heladas leves.

Además, es ideal para huertas y jardines mixtos.

Lavanda: estructura, perfume y sol garantizado

Aunque muchos la asocian con el verano, el otoño es clave para plantar lavanda. Mayo permite que la planta desarrolle raíces sin el estrés del calor.

Necesita pleno sol y suelo bien drenado.

Consume poca agua.

Aporta perfume y estructura todo el año.

Una lavanda bien implantada en otoño rinde mucho mejor en primavera.

Romero: ideal para jardines soleados y de bajo mantenimiento

El romero es otra estrella del sol que se beneficia del otoño. Mayo es ideal para trasplantes o nuevas plantas.

Resiste frío, sequía y sol directo.

Crece lento pero firme.

Aporta valor ornamental y culinario.

Perfecto para jardines mediterráneos y balcones muy luminosos.

Margaritas: clásicas y resistentes al frío

Las margaritas se adaptan muy bien al pleno sol otoñal. Plantadas en mayo, se instalan fuerte y florecen durante meses.

Poco mantenimiento.

Buen drenaje y riego regular.

Se bancan el frío sin problemas.

Ideales para dar volumen y luz al jardín.

Plantas a cuidar en otoño Foto: Foto generada con IA Canal 26

Dianthus (clavelinas): floración prolongada y mucho sol

Las clavelinas son compactas, coloridas y resistentes. Mayo es uno de los mejores meses para plantarlas.

Prefieren pleno sol.

Toleran bajas temperaturas.

Ideales para bordes y macetas.

Con pocos cuidados, mantienen floración constante.

Consejos clave para plantar en mayo a pleno sol

Antes de plantar, tené en cuenta estos tips básicos:

Mejorar el suelo con compost u humus.

Evitar encharcamientos.

Regar menos que en verano, pero de forma regular.

Ubicar las plantas donde reciban al menos 5 a 6 horas de sol.

Un buen arranque en otoño hace una diferencia enorme en la salud de la planta.

Un mito que conviene abandonar

No es cierto que el otoño sea solo para poda y limpieza. Mayo es un mes estratégico: quien planta ahora, gana tiempo y flores después.

Con las especies adecuadas y buena luz solar, tu jardín puede seguir creciendo, incluso cuando baja la temperatura.