Lo que se viene para la próxima temporada Foto: Foto generada con IA

El mundo de la moda atraviesa un ciclo donde las piezas clásicas vuelven reinterpretadas, y en 2026 ese fenómeno se siente más fuerte que nunca. Después de temporadas dominadas por los trench fluidos y las chaquetas de cuero minimalistas, un viejo conocido regresa al centro de la escena con nueva personalidad: el tapado de paño. Elegante, abrigado y versátil, este abrigo se posiciona como el favorito del otoño‑invierno 2026 gracias a su estética atemporal y su capacidad de adaptarse a distintos estilos.

El tapado de paño sigue vigente en 2026: ¿por qué vuelve esta tendencia?

La reaparición del tapado de paño no es casualidad. Las grandes casas de moda y las firmas emergentes coinciden en un mismo mensaje: la vuelta a la sastrería clásica y a la inversión en piezas duraderas. Este abrigo, confeccionado tradicionalmente en lana o mezclas gruesas, encaja perfectamente con ese movimiento que prioriza lo sustentable, lo atemporal y lo de buena calidad.

Las pasarelas de 2025 ya habían dado indicios claros: siluetas rectas, hombros bien definidos, la versión oversize y una paleta dominada por tonos neutros como camel, gris topo, negro y off‑white. Para 2026, la tendencia continúa, pero con acentos renovados. Se suman botonaduras dobles más marcadas, cuellos amplios, y largos por debajo de la rodilla, que estilizan y aportan elegancia instantánea.

Sweater con cuello alto y tapado XXL. Foto: Pinterest.

Además, a diferencia de otros abrigos más estacionales, el tapado de paño funciona tanto en looks formales como en conjuntos urbanos y relajados. Su versatilidad lo convierte en la pieza perfecta para quienes buscan un único abrigo que lo haga todo: abrigar, estilizar y sumar presencia.

Otro motivo de su regreso es el cambio en los hábitos de consumo. Con la creciente preferencia por prendas que duren varias temporadas, el tapado de paño se posiciona como una inversión inteligente. Aporta estructura, siempre queda bien y soporta el paso del tiempo sin perder actualidad.

Cómo incorporar el tapado de paño en tus looks

La clave para aprovechar este abrigo en 2026 está en mezclar lo clásico con elementos modernos. Aquí van algunas ideas:

1. Look urbano minimalistaCombiná un tapado de paño camel con jeans rectos, remera blanca básica y zapatillas. Un outfit simple, pero efectivo, que tiene el equilibrio perfecto entre lo casual y lo pulido.

2. Sastrería con impactoLlevalo sobre un traje monocromático —negro, gris o azul petróleo— para un look de oficina sofisticado. Si elegís un modelo oversize, el contraste con la estructura del traje crea un efecto moderno sin perder formalidad.

Tapado de paño. Foto Freepik

3. Athleisure eleganteEl tapado de paño combina sorprendentemente bien con joggers de algodón premium, sudaderas lisas y zapatillas chunky. Este mix es ideal para los días fríos donde buscás comodidad sin resignar estilo.

4. Estilo femenino clásicoSumalo sobre vestidos midi de punto, botas altas y bufandas XL. Es una fórmula infalible para el día a día.

5. Con denim oscuroEl tapado de paño negro o gris queda impecable con denim azul profundo y botas de cuero, un outfit perfecto para transición entre estaciones.

Si buscás un abrigo que sea tendencia, que trascienda el tiempo y que te acompañe durante años, el tapado de paño vuelve este 2026 para reclamar su lugar en tu guardarropa.