Los 3 árboles frutales ideales para plantar en otoño. Foto: Gobierno de la Ciudad.

El otoño es una de las mejores épocas para trabajar la tierra y comenzar a sembrar, ya que las plantas aprovechan las temperaturas más suaves para desarrollar raíces fuertes antes de la llegada del calor. En este contexto, hay tres árboles frutales que se adaptan muy bien a esta temporada y que pueden dar sus frutos en primavera.

Algunos requieren más cuidados que otros, pero todos son opciones ideales para jardines o patios, incluso en espacios reducidos.

Los 3 árboles recomendados para plantar antes de que termine el otoño

Duraznero

Es un infaltable en muchos jardines. Plantarlo en esta época permite que sus raíces se afiancen durante el invierno, lo que favorece un crecimiento vigoroso en primavera. Necesita buena exposición al sol y un suelo con buen drenaje. Como plus, antes de dar frutos, regala una hermosa floración rosada.

Árbol duraznero. Foto: Instagram @lasantina.agroturismo

Ciruelo

Es una especie resistente que se adapta muy bien al otoño, ya que utiliza el período de reposo invernal para asentarse en la tierra. En primavera, se destaca por sus flores blancas o rosadas. Requiere riego moderado y podas livianas para mantenerse saludable.

Ciruelo en flor. Foto: Instagram @turismo.gaiman

Peral

También se beneficia de la plantación en otoño. Sus delicadas flores blancas anticipan la producción de peras en las siguientes temporadas. Tolera bien el frío, aunque necesita recibir buena cantidad de luz solar para desarrollarse correctamente.

Beneficios de tener árboles frutales en el jardín de tu casa

Además de embellecer el espacio, los árboles frutales ofrecen múltiples ventajas. Por un lado, permiten disfrutar de frutas frescas y naturales en casa. También contribuyen a generar sombra, mejorar la calidad del aire y atraer polinizadores como abejas y mariposas.

Árbol duraznero. Foto: Instagram @historiasenverde

A esto se suma el valor ornamental, ya que muchas de estas especies ofrecen floraciones vistosas que transforman el jardín a lo largo del año.

Además, cultivar árboles frutales en casa también puede convertirse en una actividad relajante y gratificante, ideal para desconectar del estrés diario y reconectar con la naturaleza. El proceso de ver crecer la planta, florecer y finalmente dar frutos genera una satisfacción única.

Ciruelo en flor. Foto: Instagram @turismo.gaiman

Por otro lado, es una excelente forma de fomentar hábitos más sustentables, ya que permite reducir el consumo de productos industrializados y aprovechar alimentos frescos, sin agroquímicos y directamente desde el jardín. Con el tiempo, incluso puede convertirse en una pequeña huerta que complemente la alimentación diaria del hogar.