Por Canal 26 y Noticias Ambientales
domingo, 29 de marzo de 2026, 15:02
Cáscaras de huevo y café: la fórmula secreta que recomiendan los expertos por sus múltiples beneficios para cuidar las plantas.
Cáscaras de huevo y café: la fórmula secreta que recomiendan los expertos por sus múltiples beneficios para cuidar las plantas. Foto: Grok AI.

En tiempos donde la jardinería sostenible gana terreno, cada vez más personas optan por abonos caseros que aprovechan residuos domésticos.

Uno de los más efectivos y accesibles es el que combina cáscaras de huevo y café, una fórmula recomendada por jardineros expertos por sus múltiples beneficios para el crecimiento vegetal y el control de plagas.

Cáscara de huevo. Foto: Unsplash.
Cáscaras de huevo y café: la fórmula secreta que recomiendan los expertos por sus múltiples beneficios para cuidar las plantas

Las cáscaras de huevo, comúnmente descartadas, son una fuente rica en calcio y ayudan a:

  • Fortalecer el sistema radicular de las plantas
  • Neutralizar la acidez del suelo
  • Repeler babosas, caracoles y hormigas

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El café, por su parte, aporta nitrógeno y mejora la estructura del sustrato, favoreciendo la aireación y la retención de humedad.

Los restos de café molido pueden ayudar a preservar el medio ambiente. Foto: Unsplash.
Cáscaras de huevo y café: la fórmula secreta que recomiendan los expertos por sus múltiples beneficios para cuidar las plantas

Cómo preparar el abono casero

Ingredientes:

  • Cáscaras de huevo limpias
  • Posos o filtro de café usado

Procedimiento:

  1. Lavar bien las cáscaras de huevo y dejarlas secar
  2. Triturarlas en pequeños trozos
  3. Mezclar con los restos de café
  4. Aplicar directamente sobre la tierra de las macetas o el jardín

Este abono puede utilizarse como fertilizante directo o incorporarse al compost doméstico, enriqueciendo la mezcla con minerales esenciales.

El compostaje es otra de las formas de abonos caseros

Otras opciones de abonos orgánicos

Además del dúo huevo-café, existen múltiples alternativas naturales para nutrir el suelo:

  • Compost: mezcla de restos vegetales, hojas y residuos orgánicos
  • Estiércol: proveniente de animales, rico en nitrógeno y fósforo
  • Humus de lombriz: abono de alta calidad producido por lombrices
  • Abono verde: plantas como leguminosas que se incorporan al suelo
  • Algas marinas: fuente de minerales y oligoelementos
  • Harina de huesos: rica en calcio y fósforo
  • Guano: excremento de aves marinas o murciélagos, altamente nutritivo
  • Cenizas de madera: aportan potasio, deben usarse con moderación
  • Posos de café: fuente de nitrógeno, útil en compost o como fertilizante directo
  • Residuos caseros: frutas, verduras y cáscaras que enriquecen el compost

Jardinería consciente: cultivar con lo que tenemos

Incorporar estos abonos caseros no solo mejora la salud de las plantas, sino que reduce el uso de químicos, aprovecha residuos domésticos y fomenta una relación más respetuosa con el entorno.

Con simples ingredientes como cáscaras de huevo y café, es posible transformar la rutina en una práctica ecológica que beneficia tanto al jardín como al planeta.