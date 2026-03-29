Cáscaras de huevo y café: la fórmula secreta que recomiendan los expertos por sus múltiples beneficios para cuidar las plantas. Foto: Grok AI.

En tiempos donde la jardinería sostenible gana terreno, cada vez más personas optan por abonos caseros que aprovechan residuos domésticos.

Uno de los más efectivos y accesibles es el que combina cáscaras de huevo y café, una fórmula recomendada por jardineros expertos por sus múltiples beneficios para el crecimiento vegetal y el control de plagas.

Cáscaras de huevo y café: la fórmula secreta que recomiendan los expertos por sus múltiples beneficios para cuidar las plantas

Las cáscaras de huevo, comúnmente descartadas, son una fuente rica en calcio y ayudan a:

Fortalecer el sistema radicular de las plantas

de las plantas Neutralizar la acidez del suelo

Repeler babosas, caracoles y hormigas

El café, por su parte, aporta nitrógeno y mejora la estructura del sustrato, favoreciendo la aireación y la retención de humedad.

Cáscaras de huevo y café: la fórmula secreta que recomiendan los expertos por sus múltiples beneficios para cuidar las plantas

Cómo preparar el abono casero

Ingredientes:

Cáscaras de huevo limpias

Posos o filtro de café usado

Procedimiento:

Lavar bien las cáscaras de huevo y dejarlas secar Triturarlas en pequeños trozos Mezclar con los restos de café Aplicar directamente sobre la tierra de las macetas o el jardín

Este abono puede utilizarse como fertilizante directo o incorporarse al compost doméstico, enriqueciendo la mezcla con minerales esenciales.

El compostaje es otra de las formas de abonos caseros

Otras opciones de abonos orgánicos

Además del dúo huevo-café, existen múltiples alternativas naturales para nutrir el suelo:

Compost : mezcla de restos vegetales, hojas y residuos orgánicos

: mezcla de restos vegetales, hojas y residuos orgánicos Estiércol : proveniente de animales, rico en nitrógeno y fósforo

: proveniente de animales, rico en nitrógeno y fósforo Humus de lombriz : abono de alta calidad producido por lombrices

: abono de alta calidad producido por lombrices Abono verde : plantas como leguminosas que se incorporan al suelo

: plantas como leguminosas que se incorporan al suelo Algas marinas : fuente de minerales y oligoelementos

: fuente de minerales y oligoelementos Harina de huesos : rica en calcio y fósforo

: rica en calcio y fósforo Guano : excremento de aves marinas o murciélagos, altamente nutritivo

: excremento de aves marinas o murciélagos, altamente nutritivo Cenizas de madera : aportan potasio, deben usarse con moderación

: aportan potasio, deben usarse con moderación Posos de café : fuente de nitrógeno, útil en compost o como fertilizante directo

: fuente de nitrógeno, útil en compost o como fertilizante directo Residuos caseros: frutas, verduras y cáscaras que enriquecen el compost

Jardinería consciente: cultivar con lo que tenemos

Incorporar estos abonos caseros no solo mejora la salud de las plantas, sino que reduce el uso de químicos, aprovecha residuos domésticos y fomenta una relación más respetuosa con el entorno.

Con simples ingredientes como cáscaras de huevo y café, es posible transformar la rutina en una práctica ecológica que beneficia tanto al jardín como al planeta.