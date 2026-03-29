Jardines en Otoño Foto: Foto generada con IA

Abril marca un momento clave para los amantes de la jardinería. En pleno otoño, con temperaturas más suaves y suelos aún tibios, muchas plantas encuentran las condiciones perfectas para desarrollar raíces fuertes antes del invierno. Saber qué plantar en abril puede marcar la diferencia entre un jardín débil y uno vigoroso que florezca con todo en primavera.

Si estás pensando en renovar tu jardín, huerta o macetas, este es el mes ideal. A continuación, te contamos cuáles son las plantas ideales para plantar en abril, por qué funcionan tan bien en esta época y cómo cuidarlas para obtener los mejores resultados.

¿Por qué abril es uno de los mejores meses para plantar?

Durante el otoño, el estrés térmico disminuye, hay menos evaporación del agua y muchas plagas comienzan a desaparecer. Esto permite que las raíces se desarrollen sin forzar a la planta a concentrar energía en la floración o el crecimiento aéreo.

Además, plantar en abril significa ahorrar agua, reducir mantenimiento y preparar el terreno para que en primavera todo explote de vida.

Jardines en Otoño Foto: Foto generada con IA

Flores ideales para plantar en abril

Pensamientos y violas

Son resistentes al frío, crecen rápido y aportan color incluso durante los meses más grises. Ideales para canteros y macetas, toleran heladas suaves y requieren poco cuidado.

Caléndulas

Además de ser decorativas, actúan como repelentes naturales de plagas. Se adaptan perfectamente al clima otoñal y florecen hasta bien entrado el invierno.

Prímulas

Perfectas para zonas semi sombreadas. Aportan color intenso y son una excelente opción para jardines de bajo mantenimiento.

Hortalizas que se benefician del otoño

Lechuga, rúcula y espinaca

Estas hojas verdes crecen mejor con temperaturas frescas. Plantarlas en abril garantiza cosechas tiernas, sin sabor amargo y de excelente calidad.

Zanahoria y remolacha

El suelo aún mantiene calor suficiente para favorecer la germinación, mientras que el clima fresco mejora el desarrollo de raíces más dulces y uniformes.

Arvejas y habas

Son ideales para sembrar en otoño. Además, fijan nitrógeno en el suelo, mejorando su calidad para futuros cultivos.

Plantas aromáticas para plantar en abril

Perejil y cilantro

A diferencia del verano, en otoño crecen de forma más controlada y con hojas más sabrosas. Son ideales para huertas urbanas y macetas.

Romero y tomillo

Abril es perfecto para trasplantar aromáticas leñosas. El clima favorece el enraizamiento sin estrés hídrico.

Bulbos que conviene plantar ahora para una primavera soñada

Uno de los mayores secretos de la jardinería exitosa es pensar con anticipación. Abril es el momento ideal para plantar:

Tulipanes

Narcisos

Jacintos

Fresias

Estos bulbos necesitan el frío invernal para activarse y florecer con fuerza cuando regrese el calor.

Jardinería Foto: Foto generada con IA

Arbustos y árboles: el momento ideal para el largo plazo

El otoño es posiblemente la mejor estación para plantar árboles y arbustos ornamentales o frutales. En abril, especies como rosales, lavandas, cítricos jóvenes y árboles nativos logran un establecimiento más sólido, reduciendo el riesgo de fallas.

Consejos clave para plantar en abril y asegurar el éxito

Mejorá el suelo con compost antes de plantar

Regá menos, pero de forma profunda

Evitá fertilizantes fuertes hasta la primavera

Protegé de heladas tempranas con mulch o cobertura vegetal

Conclusión: abril, el mes inteligente para jardinería

Plantar en abril no es solo una decisión práctica, es una estrategia inteligente. El otoño permite trabajar con la naturaleza y no contra ella. Elegir las plantas correctas en esta época garantiza jardines más sanos, huertas más productivas y menos esfuerzo a largo plazo.

Si querés que tu jardín luzca espectacular durante todo el año, abril no se deja pasar.