Plantas en mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Con la llegada de mayo, muchas personas buscan renovar los espacios del hogar y darles un toque verde sin complicarse con cuidados intensivos. El cambio de estación, las temperaturas más bajas y la menor entrada de luz natural suelen ser un problema para muchas plantas de interior. Sin embargo, hay una especie que se destaca por encima del resto y se convierte en la gran aliada del otoño y el invierno: la sansevieria, también conocida como lengua de suegra.

Decorativa, casi indestructible y perfecta para tener en maceta, esta planta se posiciona como una de las mejores opciones para sumar estilo al living sin preocuparse por el frío.

Por qué mayo es el mejor momento para tener sansevieria en casa

Mayo marca el inicio de una etapa más exigente para las plantas: menos calor, menos horas de sol y ambientes internos más secos por el uso de calefacción. A diferencia de otras especies, la sansevieria tolera temperaturas bajas, poca luz y riegos espaciados, lo que la hace ideal para esta época del año.

Además, es una planta de crecimiento lento, por lo que no necesita trasplantes frecuentes ni mantenimiento constante. Para quienes no tienen experiencia en jardinería, es una elección segura.

Plantas en mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Una planta que decora cualquier living

Uno de los grandes atractivos de la sansevieria es su estética moderna y elegante. Sus hojas rígidas y verticales aportan líneas limpias y sofisticadas, ideales para livings minimalistas, departamentos pequeños o ambientes con estilo moderno.

Se adapta fácilmente a distintos tipos de macetas: cerámica, cemento, barro o incluso recipientes decorativos de diseño. Colocada en un rincón, junto a un sillón o cerca de una ventana, eleva visualmente el espacio y aporta frescura sin recargar.

Otra ventaja clave es que ocupa poco espacio horizontal, algo fundamental en hogares urbanos.

Resiste el frío y los olvidos

Si hay algo que vuelve infalible a la sansevieria es su resistencia. Esta planta soporta sin problemas temperaturas bajas, incluso cercanas a los 5 °C si el ambiente es seco, y puede pasar semanas sin riego.

De hecho, uno de los errores más comunes es regarla de más. En otoño e invierno, alcanza con regar cada 15 o incluso 20 días, asegurándose de que la tierra esté bien seca. El exceso de agua es prácticamente el único enemigo real de esta especie.

Poca luz, cero drama

A diferencia de muchas plantas de interior, la sansevieria puede vivir con poca luz natural. Si bien crece mejor en ambientes luminosos, también se adapta a espacios más sombríos, como livings con ventanas pequeñas o luz indirecta.

Esto la convierte en una opción ideal para departamentos, oficinas, pasillos o espacios donde otras plantas no sobreviven.

Un plus: purifica el aire

Además de ser decorativa y resistente, la sansevieria es famosa por su capacidad para mejorar la calidad del aire interior. Ayuda a absorber toxinas presentes en el ambiente y libera oxígeno incluso durante la noche, algo poco común entre las plantas.

Por este motivo, muchos especialistas también la recomiendan para dormitorios y espacios cerrados.

Cómo cuidarla en pocos pasos

Maceta con buen drenaje

Luz natural indirecta

Riego muy moderado

Nada de pulverizar hojas en invierno

Alejarla de heladas directas

Con estas simples pautas, la planta puede durar años y mantenerse siempre firme y verde.

La elección perfecta para el otoño

En un mes como mayo, donde el frío empieza a sentirse y los cuidados deben simplificarse, la sansevieria se transforma en la planta estrella para tener en maceta. Decora, resiste, no exige y se adapta a cualquier estilo de hogar.

Si buscás una planta elegante, fácil y prácticamente indestructible para tu living, esta es, sin dudas, la mejor opción de la temporada.