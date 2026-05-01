Cómo cuidar tus plantas en mayo y protegerlas del frío: guía práctica de jardinería
Con protección nocturna, riego controlado, fertilización adecuada y observación diaria, tu jardín no solo sobrevivirá al frío, sino que se fortalecerá para la temporada siguiente.
Mayo es un mes clave para la jardinería. Aunque muchos asocian esta época con el crecimiento y la renovación, el frío todavía puede representar un riesgo serio para las plantas, especialmente en regiones donde las temperaturas continúan bajas durante la noche. Saber cómo cuidar las plantas en mayo durante el frío marca la diferencia entre un jardín saludable y uno debilitado.
En esta guía completa te explicamos qué cuidados aplicar, qué errores evitar y cómo preparar tu jardín para que supere el frío sin problemas.
Por qué el frío de mayo afecta a tus plantas
Durante mayo, las plantas suelen estar en pleno proceso de adaptación al cambio estacional. Sin embargo, las heladas tardías, el descenso nocturno de temperatura y la humedad excesiva pueden afectar raíces, hojas y brotes nuevos.
Las especies más vulnerables en esta época son:
- Plantas ornamentales jóvenes
- Plantas en maceta
- Aromáticas
- Huertas urbanas y cultivos sensibles
Por eso, anticiparse es clave para evitar daños irreversibles.
Protegé tus plantas del frío nocturno
Una de las mejores estrategias de jardinería en mayo es proteger las plantas durante la noche. Podés usar:
- Mantas térmicas o telas antiheladas
- Plásticos perforados (sin que toquen directamente las hojas)
- Cartón o paja seca para cubrir el suelo
Este método ayuda a mantener la temperatura del suelo y evitar el shock térmico, uno de los principales enemigos de las plantas en climas fríos.
Ajustá el riego durante mayo
Un error común es regar en exceso durante los meses fríos. En mayo, el riego debe ser más espaciado:
- Regá preferentemente por la mañana
- Evitá encharcamientos
- Verificá siempre la humedad del sustrato antes de volver a regar
El exceso de agua con bajas temperaturas puede provocar hongos, pudrición de raíces y enfermedades difíciles de controlar.
Poda inteligente: menos es más
Durante mayo, la poda debe ser moderada y estratégica. No conviene realizar podas severas porque:
- Los brotes nuevos son más sensibles al frío
- La planta necesita conservar energía
Limitate a quitar hojas secas, ramas dañadas o enfermas. Esto mejora la circulación de aire y ayuda a la planta a enfocarse en fortalecerse, no en recuperarse.
Fertilización adecuada para plantas en frío
En climas fríos, no es recomendable abusar de fertilizantes nitrogenados. Lo ideal es usar:
- Abonos orgánicos suaves
- Compost bien maduro
- Humus de lombriz
Estos nutrientes mejoran la estructura del suelo y fortalecen las raíces, sin forzar un crecimiento que el frío podría dañar.
Las macetas necesitan cuidados extra
Las plantas en maceta sufren más el frío que las que están en suelo directo. En mayo:
- Elevá las macetas del suelo
- Agrupalas para conservar calor
- Trasladá las más delicadas a espacios protegidos
Este simple cambio puede salvar plantas ornamentales y aromáticas durante las noches más frías.
Observá y anticipá problemas
La clave del éxito en jardinería es la observación. Si notás:
- Hojas amarillas
- Marchitamiento
- Manchas oscuras
Actuá rápido. El frío ralentiza la recuperación, por eso detectar los síntomas a tiempo es fundamental.