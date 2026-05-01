Cómo cuidar tus plantas en mayo y protegerlas del frío:

Plantas a cuidar en mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Mayo es un mes clave para la jardinería. Aunque muchos asocian esta época con el crecimiento y la renovación, el frío todavía puede representar un riesgo serio para las plantas, especialmente en regiones donde las temperaturas continúan bajas durante la noche. Saber cómo cuidar las plantas en mayo durante el frío marca la diferencia entre un jardín saludable y uno debilitado.

En esta guía completa te explicamos qué cuidados aplicar, qué errores evitar y cómo preparar tu jardín para que supere el frío sin problemas.

Por qué el frío de mayo afecta a tus plantas

Durante mayo, las plantas suelen estar en pleno proceso de adaptación al cambio estacional. Sin embargo, las heladas tardías, el descenso nocturno de temperatura y la humedad excesiva pueden afectar raíces, hojas y brotes nuevos.

Las especies más vulnerables en esta época son:

Plantas ornamentales jóvenes

Plantas en maceta

Aromáticas

Huertas urbanas y cultivos sensibles

Por eso, anticiparse es clave para evitar daños irreversibles.

Plantas a cuidar en mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Protegé tus plantas del frío nocturno

Una de las mejores estrategias de jardinería en mayo es proteger las plantas durante la noche. Podés usar:

Mantas térmicas o telas antiheladas

Plásticos perforados (sin que toquen directamente las hojas)

Cartón o paja seca para cubrir el suelo

Este método ayuda a mantener la temperatura del suelo y evitar el shock térmico, uno de los principales enemigos de las plantas en climas fríos.

Ajustá el riego durante mayo

Un error común es regar en exceso durante los meses fríos. En mayo, el riego debe ser más espaciado:

Regá preferentemente por la mañana

Evitá encharcamientos

Verificá siempre la humedad del sustrato antes de volver a regar

El exceso de agua con bajas temperaturas puede provocar hongos, pudrición de raíces y enfermedades difíciles de controlar.

Poda inteligente: menos es más

Durante mayo, la poda debe ser moderada y estratégica. No conviene realizar podas severas porque:

Los brotes nuevos son más sensibles al frío

La planta necesita conservar energía

Limitate a quitar hojas secas, ramas dañadas o enfermas. Esto mejora la circulación de aire y ayuda a la planta a enfocarse en fortalecerse, no en recuperarse.

Fertilización adecuada para plantas en frío

En climas fríos, no es recomendable abusar de fertilizantes nitrogenados. Lo ideal es usar:

Abonos orgánicos suaves

Compost bien maduro

Humus de lombriz

Estos nutrientes mejoran la estructura del suelo y fortalecen las raíces, sin forzar un crecimiento que el frío podría dañar.

Las macetas necesitan cuidados extra

Las plantas en maceta sufren más el frío que las que están en suelo directo. En mayo:

Elevá las macetas del suelo

Agrupalas para conservar calor

Trasladá las más delicadas a espacios protegidos

Este simple cambio puede salvar plantas ornamentales y aromáticas durante las noches más frías.

Observá y anticipá problemas

La clave del éxito en jardinería es la observación. Si notás:

Hojas amarillas

Marchitamiento

Manchas oscuras

Actuá rápido. El frío ralentiza la recuperación, por eso detectar los síntomas a tiempo es fundamental.