Números de la suerte. Foto: Freepik

Los números marcan distintos aspectos de nuestro día a día, por eso siempre es útil saber cuáles son los números de la suerte que nos corresponden según el signo del zodíaco, para tenerlos en cuenta.

Para este domingo 3 de mayo de 2026, la combinación de la energía taurina del mes y la vibración del número 3 ofrece una guía simbólica para los signos. Aquí tenés los números de la suerte:

Los números de la suerte de cada signo para este domingo 3 de mayo

Aries : 3, 12, 21

Tauro : 6, 15, 24

Géminis : 5, 14, 23

Cáncer : 2, 11, 20

Leo : 1, 10, 19

Virgo : 4, 13, 22

Libra : 7, 16, 25

Escorpio : 9, 18, 27

Sagitario : 3, 30, 33

Capricornio : 8, 17, 26

Acuario : 11, 22, 29

Piscis: 7, 19, 21

Horóscopo, zodiaco, signos. Foto: Pexels.

Qué significa el número 3 para la numerología

En la numerología, el número 3 representa la expresión personal, la creatividad y la expansión del pensamiento. Es considerado el número de la comunicación y el optimismo, simbolizando la trinidad que une el cuerpo, la mente y el espíritu para manifestar nuevas realidades. Al ser un número de vibración social y artística, se lo asocia con la capacidad de conectar con los demás de manera auténtica y con la alegría de vivir el presente.

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo.

Si estás indeciso sobre alguna decisión importante, los números pueden servirte como “señales” para darte orientación, así que si los ves surgir en tu día, ¡ya sabés por qué es!

Lo que importa es que tengas en mente los números que se alinean con tu signo del zodíaco para que su energía te acompañe.