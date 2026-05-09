Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La numerología es una práctica simbólica que despierta interés cada vez que se acerca una fecha significativa. Conocé cuáles son tus números de la suerte según el signo del zodíaco y tenelos en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales y tomarlos como “señales” en caso de que los necesites.

Números de la suerte. Foto: Unsplash.

Para este sábado 9 de mayo de 2026, la configuración de los astros y la vibración numerológica del día (marcada por el número 6 en la escala reducida) sugieren energías de equilibrio, hogar y decisiones financieras responsables.

Los números de la suerte de cada signo para este sábado 9 de mayo de 2026

Aries: tus números son el 9 , el 27 y el 81 . La energía del 9 potencia tu regente, Marte, dándote impulso en nuevos proyectos.

Leo: apostá al 1 (por el Sol), el 19 y el 37 . El brillo personal estará en su punto más alto hoy.

Sagitario: el 3 , el 12 y el 48 te brindarán la expansión que buscás en los viajes o estudios.

Tauro: tus números de poder son el 6 , el 24 y el 60 . La vibración del día coincide con tu naturaleza estable y venusina.

Virgo: buscá el 5 , el 14 y el 23 . Son ideales para organizar temas pendientes de trabajo o salud.

Capricornio: el 8 , el 26 y el 44 resuenan con la disciplina y los logros materiales que perseguís.

Géminis: tus números son el 2 , el 11 y el 20 . Favorecen la comunicación y los encuentros inesperados.

Libra: apostá al 7 , el 16 y el 25 . La armonía estética y los acuerdos legales estarán bajo esta influencia.

Acuario: El 4 , el 13 y el 31 impulsarán tu lado más innovador y original durante este sábado.

Cáncer: tus números de la suerte son el 2 , el 29 y el 92 . La Luna guía tu intuición, especialmente en temas familiares.

Escorpio: el 8 , el 17 y el 53 te ayudarán a profundizar en tus transformaciones personales y financieras.

Piscis: buscá el 7, el 25 y el 70. La conexión espiritual y la creatividad artística se verán muy favorecidas.

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología

La numerología convierte fechas, nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975, sumas 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego, 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Números de la suerte. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Números de la suerte. Foto: Pixabay.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:

Número de expresión: todas las letras del nombre completo.

Número del alma: solo vocales.

Número de personalidad: solo consonantes.