Números de la suerte de hoy viernes 8 de mayo de 2026 Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La numerología es una práctica simbólica que despierta interés cada vez que se acerca una fecha significativa. Conocé cuáles son tus números de la suerte según el signo del zodíaco y tenelos en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales y tomarlos como “señales” en caso de que los necesites.

Números de la suerte. Foto: Unsplash.

Los números de la suerte de cada signo para este viernes 8 de mayo de 2026

1. Aries (21 mar - 19 abr)

Número: 3. Área clave: proyectos personales. Tu creatividad está en alza, buen día para lanzar ideas.

2. Tauro (20 abr - 20 may)

Número: 6. Área clave: economía y bienestar. Ideal para organizar finanzas y buscar estabilidad en casa. También es tu temporada, así que la suerte financiera viene fuerte.

3. Géminis (21 may - 20 jun)

Número: 5. Área clave: movimiento y vínculos. Los cambios fluyen, aprovecha para socializar o salir de la rutina.

4. Cáncer (21 jun - 22 jul)

Número: 8. Área clave: seguridad y metas a largo plazo. Te da fuerza para consolidar algo importante o asumir liderazgo.

5. Leo (23 jul - 22 ago)

Número: 1. Área clave: identidad y autoestima. Día para tomar el control e iniciar algo nuevo con determinación. También aparecen 04, 05 y 46 como números de acuerdos y decisiones.

6. Virgo (23 ago - 22 sep)

Número: 9. Área clave: cierres y orden. Semana perfecta para organizar y ajustar rutinas con beneficios en la salud.

7. Libra (23 sep - 22 oct)

Número: 03. Área clave: avances económicos y laborales. Buen momento para sanar vínculos.

8. Escorpio (23 oct - 21 nov)

Números: 20, 25 y 39. El 8 de mayo es tu mejor día para decisiones de trabajo, estudios o temas legales.

9. Sagitario (22 nov - 21 dic)

Números: 01, 14 y 16. Llega dinero extra y oportunidades de contratos. Tu espíritu aventurero está al máximo.

10. Capricornio (22 dic - 19 ene)

Números: 08, 06 y 19. Avances en proyectos e ingresos extra, con la Luna pasando por tu signo hasta la mañana del 8.

11. Acuario (20 ene - 18 feb)

Números: 12, 17 y 24. Cambios en lo personal y profesional con ingresos adicionales.

12. Piscis (19 feb - 20 mar)

Números: 10, 28 y 99. Ingresos pendientes y nuevos comienzos creativos. El Tarot marca un golpe de suerte emocional y económico esta semana.

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología

La numerología convierte fechas, nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975, sumas 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego, 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Números de la suerte. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Tabla de equivalencias para convertir palabras en números, según la numerología

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Números de la suerte. Foto: Pixabay.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:

Número de expresión: todas las letras del nombre completo.

Número del alma: solo vocales.

Número de personalidad: solo consonantes.