Dieta para el buen ánimo: los alimentos que favorecen la serotonina y mejoran el sueño. Foto: Freepik

La relación entre la alimentación y el bienestar emocional es cada vez más respaldada por la ciencia. Diversos estudios y organismos internacionales señalan que ciertos nutrientes pueden favorecer la producción de serotonina, un neurotransmisor clave en la regulación del ánimo, el sueño y el estrés.

Mantener niveles adecuados de serotonina no solo contribuye a una mayor estabilidad emocional, sino que también ayuda a mejorar la calidad del descanso nocturno. En este sentido, especialistas coinciden en que una dieta variada, rica en nutrientes específicos, puede ser una herramienta fundamental para el bienestar integral.

Dieta para el buen ánimo: los alimentos que favorecen la serotonina y mejoran el sueño. Foto: Copilot AI por Canal 26

¿Cómo influye la alimentación en la serotonina?

La serotonina se produce de manera natural en el organismo, pero su síntesis depende en gran medida de la ingesta de triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo no puede generar por sí solo. Este nutriente actúa como precursor directo de la serotonina en el cerebro.

Para optimizar su absorción, los expertos recomiendan combinar alimentos ricos en triptófano con carbohidratos complejos, ya que esto facilita su llegada al sistema nervioso central. De esta manera, se potencia la producción de serotonina y se favorece tanto el equilibrio emocional como el descanso.

Cuando los niveles de este neurotransmisor son bajos, pueden aparecer síntomas como ansiedad, irritabilidad, insomnio o fatiga, lo que refuerza la importancia de una alimentación adecuada.

Cuando los niveles de este neurotransmisor son bajos, pueden aparecer síntomas como ansiedad, irritabilidad, insomnio o fatiga. Foto Freepik.

Los alimentos que ayudan a aumentar la serotonina

Incorporar ciertos alimentos en la dieta diaria puede marcar una diferencia significativa en el estado de ánimo y la calidad del sueño. A continuación, algunas opciones recomendadas por especialistas:

Huevos : tanto la clara como la yema aportan proteínas de alta calidad y triptófano, fundamentales para la producción de serotonina.

Lácteos : productos como el queso cottage, el yogur y los quesos duros (parmesano, gouda o cheddar) contienen triptófano, calcio y proteínas que favorecen el funcionamiento del sistema nervioso.

Soja y derivados : el tofu y otros productos de soja son alternativas vegetales ricas en triptófano, ideales para dietas vegetarianas o veganas.

Pescados grasos : el salmón se destaca por su contenido de triptófano, ácidos grasos omega-3 y vitamina D, nutrientes que contribuyen a la salud cerebral y al bienestar emocional.

Frutos secos y semillas : almendras, nueces, semillas de chía y de calabaza aportan grasas saludables, antioxidantes y triptófano, ayudando a mantener niveles estables de serotonina.

Pollo: esta carne magra contiene proteínas completas con todos los aminoácidos esenciales, incluido el triptófano, favoreciendo su transporte al cerebro.

Dieta para el buen ánimo: los alimentos que favorecen la serotonina y mejoran el sueño. Foto: Freepik.

Si bien la alimentación es un factor clave, la producción de serotonina también está influida por el estilo de vida. Actividades como el ejercicio físico regular (especialmente aeróbico), la exposición a la luz solar y prácticas como la meditación o el mindfulness contribuyen a estimular su liberación.

Además, mantener una rutina de sueño estable y gestionar el estrés son aspectos fundamentales. El sedentarismo, el insomnio y la sobrecarga emocional pueden afectar negativamente los niveles de este neurotransmisor.

Aunque existen suplementos, los especialistas coinciden en que la forma más segura y efectiva de favorecer la producción de serotonina es a través de una alimentación equilibrada y hábitos saludables sostenidos en el tiempo.